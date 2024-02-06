Paysera: за финансовыми операциями Степукониса наблюдали, проводились расследования

 
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ФОТО: DELFI montažas

Выясняется, что бывший партнер BaltCap Шарунас Степуконис использовал для игры счет на Paysera. Представители Paysera отмечают, что передали правоохране всю необходимую информацию, кроме того, они сами провели ряд проверок в связи с переводами Степукониса.

Гендиректор Paysera LT Мариюс Планчюнас сказал СМИ, что компания проводит проверки в связи с превенцией отмывания денег и финансирования терроризма, эти проверки связаны и с азартными играми.

"У нас установлены внутренние критерии, которыми пользуются для выявления подозрительных переводов, работники проводят проверки. Крупные операции оценивают особенно тщательно – выясняют происхождение средств. Если конкретная операция вызывает подозрения, ее останавливают, проводят тщательные проверки, информацию передают правоохране", – сказал он.

По словам Планчюнаса, проверяли и операции Степукониса.

"Финансовые операции Шарунаса Степукониса тщательно отслеживали, было проведено несколько внутренних проверок. Клиента просили прислать документы для подтверждения финансовой деятельности, анализировали финансовую деятельность клиента, информацию о подозрительных действиях передали правоохране и Центробанку Литвы. Сейчас мы продолжаем сотрудничество с этими ведомствами, предоставили и продолжаем предоставлять информацию. Мы понимаем, что являемся лишь частью большого пазла, но оцениваем ситуацию серьезно. Мы пересматриваем внутренние процессы (...)", – сказал Планчюнас.

Напомним, что согласно постановлению уполномоченного прокурора Европы, один из бывших партнеров инфраструктурного фонда BaltCap Шарунас Степуконис признан подозреваемым в присвоении имущества в особо крупном размере и объявлен в международный розыск.

По данным прокуратуры, вызвавшее широкий общественный резонанс досудебное расследование, которое ведут, организуют и контролируют работающие в Литве уполномоченные прокуроры Европейской прокуратуры, проводится по подозрению в присвоении имущества, принадлежащего фонду частного капитала BaltCap AS, в особо крупном размере – не менее 27 млн евро.

Контроль над этим досудебным расследованием был поручен Европейской прокуратуре в связи с подозрением, что предположительно преступные действия могли нанести ущерб институтам Европейского союза. Досудебное расследование проводит Служба по расследованию финансовых преступлений.

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