Paysera: за финансовыми операциями Степукониса наблюдали, проводились расследования

Гендиректор Paysera LT Мариюс Планчюнас сказал СМИ, что компания проводит проверки в связи с превенцией отмывания денег и финансирования терроризма, эти проверки связаны и с азартными играми.

"У нас установлены внутренние критерии, которыми пользуются для выявления подозрительных переводов, работники проводят проверки. Крупные операции оценивают особенно тщательно – выясняют происхождение средств. Если конкретная операция вызывает подозрения, ее останавливают, проводят тщательные проверки, информацию передают правоохране", – сказал он.

По словам Планчюнаса, проверяли и операции Степукониса.