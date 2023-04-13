Отопительный сезон завершается, а компенсации еще не выплачены: что нужно знать

"Даже и по окончанию отопительного сезона рассмотрение прошений о возмещении расходов на отопление не завершится. Все жильцы, ожидающие компенсацию получат ее, вся рассчитанная сумма, причитающаяся в соответствии с законодательством, будет включена в будущие счета поставщика тепла. Хотя в период с сентября по октябрь за компенсацией обратилось в три раза больше жителей, мы уже рассматриваем заявления, поданные в ноябре, и процесс рассмотрения ускорился. Таким образом, причитающиеся компенсации будут корректироваться для покрытия всех расходов или их части в зависимости от конкретной ситуации", — поясняет Ева Пабержене, руководитель отдела социальных пособий Вильнюсского городского самоуправления.

Почти 80 проц. заявок поступивших в течение этого отопительного сезона уже рассмотрено. Обработку остальных заявок предполагается завершить до 31 мая. Чтобы компенсацию жители получили как можно быстрее, сотрудники, рассматривающие заявления, работают и в нерабочее время, и в выходные дни.

Однако, помимо рекордного увеличения количества заявлений на компенсацию за отопление в течение этого отопительного сезона, длительность обработки заявлений на компенсацию часто была вызвана сбоями в электронной системе SPIS, администрируемой Министерством социальной защиты и труда Литвы. Общая продолжительность системных сбоев с сентября по март составила более 200 часов, что составляет более 26 рабочих часов в сутки. Таким образом, из-за постоянных сбоев в работе SPIS, самоуправление не могло работать так, как было готово, и потеряло около месяца на принятие решений.

Например, за один рабочий день обычно обрабатывается более 600 запросов, если бы не зависание системы — было бы обработано не менее, чем на 15 тыс. больше запросов.

О принятом решении о назначении или неназначении компенсации жителей информируют по почте или электронной почте.

Если отопление осуществляется газом, электричеством или другим видом топлива (дрова, гранулы и т. д.), порядок применения компенсации будет другим – рассчитанная сумма денег будет переведена на банковский счет, указанный жильцом, или можно будет получить наличными в почтовом отделении.

Поставщик централизованного отопления и горячей воды AО Vilniaus šilumos tinklai даже после окончания отопительного сезона рассчитывает и применяет компенсацию клиентам, имеющим право на компенсацию, в соответствии с положениями правовых актов.

Лицам, проживающим совместно проживающим или одиноким жильцам компенсируется часть расходов на отопление нормативной площади жилого помещения, превышающая 10 проц. разницы между среднемесячным доходом всех совместно проживающих жильцов или одинокого жильца и 314 евро на каждого совместно проживающего жильца или 471 евро на одинокого жильца.

"Хотя в этом отопительном сезоне цена на отопление в Вильнюсе постоянно снижалась и была одной из самых низких в Литве, понимаем, что счета за услуги отопления существенно сказываются на бюджете жителей с более низкими доходами. Учитывая создавшуюся ситуацию, хотели бы заверить, что поставщик тепла, рассчитывает назначенные самоуправлением компенсации в соответствии с правовыми актами и будем применять их даже после окончания отопительного сезона. В этом случае клиенты увидят на своих счетах переплату, которая покроет будущие платежи или их часть. Клиентам, которые все еще ждут компенсации, предлагаем воспользоваться возможностью отсрочки платежа", — отметил Лауринас Якубаускас, руководитель отдела по работе с клиентами AО Vilniaus šilumos tinklai.

Заявление на компенсацию расходов на отопление жилья за весь прошедший отопительный сезон можно подать до 30 апреля. При подаче заявления с мая право на компенсацию будет определяться только за последние два месяца.

Приводим ответы на наиболее часто задаваемые вопросы о компенсации отопления

Как будет начисляться компенсация в этот отопительный сезон, если мою заявку обработают после его окончания?

Сумма компенсации будет рассчитана на основе ваших расходов на отопление, имеющегося дохода и площади жилья и будет начисляться в зависимости от способа отопления. Информация для жителей, пользующихся централизованным отоплением, будет передана поставщику тепла, который в соответствии с правовыми актами рассчитает размер компенсируемой суммы за все соответствующие периоды и применит ее к счету за текущий месяц.

Для тех, кто отапливается газом, электричеством или дровами, сумма компенсации будет рассчитана на условиях, предусмотренных законодательством, и деньги будут переведены на счет, указанный жильцом, или компенсация может быть получена на почте.

Отопительный сезон закончился, но ноябрьские заявки еще обрабатываются, могу ли я еще подать прошение на компенсацию?

Да, можете, заявление на компенсацию расходов на отопление жилья за весь отопительный сезон можно подать до конца этого месяца.

С мая можно будет претендовать на компенсацию за последние два месяца.

Когда моя заявка будет обработана?

Информация о датах рассмотрения ходатайств о компенсации расходов на отопление жилья еженедельно публикуется на сайте Вильнюсского городского самоуправления vilnius.lt и на официальном аккаунте Вильнюсского городского самоуправления в Facebook.

Как начисляется компенсация за отопление разными способами: централизованное отопление, газ, электричество, твердое топливо?

В случае централизованного отопления информация о получателях компенсации передается поставщику тепла. АО Vilniaus šilumos tinklai в соответствии с правовыми актами рассчитывает размер компенсации и назначает ее. Житель может видеть сумму компенсации в строке “Kompensacija” счета за текущий месяц.

При отоплении газом или электричеством отдел социальных выплат самоуправления должен получить информацию о расходах жильца и только после этого компенсируется часть расходов. При отоплении дровами компенсация начисляется жителю в соответствии с действующим порядком и компенсируемая сумма выплачивается удобным для жителя способом.

Мне назначена компенсация расходов на отопление, но я ее не получаю и она не указана в счете за отопление

Вполне вероятно, что в соответствии с положениями действующего законодательства после оценки вашего дохода, площади вашего жилья и расходов на отопление в этом месяце компенсация не назначена.

На основании положений правовых актов лицам, проживающим совместно или одинокому лицу компенсируется часть расходов на отопление нормативной площади жилого помещения превышающая 10% разницы между среднемесячными доходами совместно проживающих лиц или одинокого лица и 2 величинами поддерживаемого государством дохода (ПГД) (1 ПГД - 157 евро; 2 ПГД - 314 евро) на каждого совместно проживающего лица или 3 ПГД (471 евро) на одинокого человека. Вы можете самостоятельно рассчитать возможную сумму компенсации, воспользовавшись калькулятором компенсации расходов на отопление жилья.

Я ожидал компенсацию и не платил за отопление, стал ли в таком случае должником?

Поставщик тепловой энергии и горячей воды AО Vilniaus šilumos tinklai руководствуется принципами социальной ответственности, поэтому, принимая во внимание ситуацию, возникшую в связи с рассмотрением заявлений о компенсации, прежде чем предпринять действия по взысканию задолженности, проверяет, назначалась ли компенсация в предыдущий отопительный сезон.

Если компенсация назначалась в прошлом году, предполагается, что житель обращался за компенсацией и в этом отопительном сезоне, и его запрос все еще находится в обработке. Компания не будет предпринимать действия по взысканию задолженности до тех пор, пока Вильнюсское городское самоуправление не сообщит, что все заявления, поданные жителями, рассмотрены.

Будет ли мне компенсирована вся сумма начисленная за оплату расходов на отопление, указанная в счете?

Размер компенсации начисляется исходя из условий, предусмотренных законодательством, оценивая количество проживающих задекларированных жильцов, доходов и расходов на отопление, площади жилого помещения.

Размер компенсации зависит от конкретной ситуации. Компенсация назначается, когда сумма расходов на отопление нормативной площади жилого помещения превышает 10% разницы между среднемесячными доходами совместно проживающих лиц или одинокого лица и 2 величинами поддерживаемого государством дохода (ПГД) (1 ПГД - 157 евро; 2 ПГД - 314 евро) на каждого совместно проживающего лица или 3 ПГД (471 евро) на одинокого человека.

Я не подавал прошение на компенсацию, но узнал, что имею право на нее, могу ли я еще подать прошение?

Прошение на компенсацию расходов на отопление жилья за весь отопительный сезон можно подать до конца текущего месяца. С мая можно будет претендовать на компенсацию за последние два месяца.

Если компенсация на отопление не положена, есть ли другие льготы, которыми можно воспользоваться?

Как и в прошлом году, жители могут воспользоваться возможностью отсрочки платежа. После подписания договора об отсрочке платежа клиенты смогут оплатить 50 проц. суммы ежемесячного счета в период отопительного сезона. Например, если счет за предоставленные услуги за ноябрь 2022 года составляет 120,00 евро, 60,00 евро можно оплатить до срока, указанного в счете (120,00 евро – 50%). Сумма, превышающая 50 проц. можно оплатить в течение 6 мес. Для подписания договора рекомендуем обращаться в Вильнюсские тепловые сети.

Я ждал назначения компенсации и еще не оплатил ни одного счета. Могу ли я воспользоваться отсрочкой платежа?

Да. Если назначенная компенсация не покрывает долг в полном объеме, его можно будет выплатить частями. В этом случае клиент должен связаться с поставщиком тепла и подписать договор. После договоренности о выплате долга в рассрочку Вильнюсские теплосети не будут инициировать судебное взыскание долга.

До какого числа я могу подать заявление на компенсацию расходов на отопление, питьевую и горячую воду?

Заявление о компенсации расходов весь отопительный сезон, можно подать до 30 апреля. Позже можно обратиться за компенсацией расходов на отопление, питьевую и горячую воду за последние два месяца.

Что делать, если я должник, но не обратился за компенсацией?

Взыскание задолженности будет осуществляться в обычном порядке. Должник будет направлен в компанию по взысканию долгов, и затем долг может быть взыскан в судебном порядке. При возникновении финансовых трудностей компания рекомендует не накапливать задолженность и обращаться за погашением долга в рассрочку.

Как будет назначаться/возвращаться компенсация по окончании отопительного сезона?

AО Vilniaus šilumos tynklas получает информацию о компенсации для клиента и рассчитывает ее в соответствии с критериями (нормативами), предусмотренными правовыми актами. Компенсация применяется к счету за текущий месяц, размер компенсируемой суммы за весь обозначенный период (включая предыдущие месяцы) клиент может увидеть в отдельной строке счета “Kompensacija”.

Компенсация будет назначаться задним числом за весь указанный период и после окончания отопительного сезона. Если применяется компенсация и возникает переплата, она будет учтена в будущих платежах.

Мой родственник умер, ожидая компенсации за отопление, будет ли компенсация за отопление предоставлена моим близким задним числом?

В таком случае право на компенсацию расходов на отопление определяется с даты, указанной в прошении о получении компенсации до дня смерти лица.

Где я могу найти дополнительную информацию о компенсации за отопление?

Дополнительную информацию о возмещении расходов на отопление жилья и условиях предоставления можно найти на странице отдела социального обеспечения Вильнюсского городского самоуправления vilnius.lt. Также в описании услуги «Порядок назначения компенсации расходов за отопление, поставку питьевой и горячей воды».