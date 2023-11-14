Открыт тоннель на дороге Лентварис - Вевис

Одноуровневый переезд, которым активно пользовались жители окрестных городов и деревень, благодаря тоннелю стал полностью безопасным и удобным, поскольку двухуровневое пересечение железнодорожного полотна и проезжей части обеспечивает минимальную вероятность столкновения с поездом, а также позволяет пассажирам быстрее пересекать железную дорогу, сокращая время в пути и уменьшая вредное воздействие на окружающую среду.