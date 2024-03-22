От амбициозного проекта в Жирмунай пришлось отказаться из-за высокой стоимости

"После анализа возможных решений, было решено отказаться от проекта реконструкции ул. Жирмуну, 151. Сейчас рассматривается возможность ремонта этого здания, его перепланировки и оборудования современных рабочих мест в имеющемся здании", – сказала представитель ЦБ Угне Шалтяните.
Участники конкурса утверждают, что за 50 млн. евро проект осуществить не удастся.
Поскольку предложения почти в два раза превысили имеющийся бюджет, конкурс на работы по реконструкции был остановлен 8 сентября 2023 года.
В конкурсе участие принимали Panevėžio statybos trestas, Eikos statyba, Alvora, YIT Lietuva и Conres LT. Заявки первых двух компаний отклонены из-за не соответствия требованиям квалификации, а три остальных – из-за слишком высокой цены.
Глава Conres Эрнестас Шежянис сказал, что такой проект за 50 млн. евро осуществить невозможно.
"Если не менять проектные решения, то, по моему мнению, ни одна строительная компания не возьмется за осуществление этого проекта за такую цену. Наша цена больше чем в два раза превышала установленную бюджетом. Если проект не изменят, надо думать о повышении бюджета", – сказал он Delfi.
На вопрос, почему проект такой дорогой, он ответил, что требования заказчика очень высокие.
Глава YIT Lietuva Кястутис Ванагас сказал, что при таком бюджете построить "заявленное творение" невозможно.
По словам Шежяниса, обычно и за границей центральные офисы таких организаций отличаются необычной архитектурой. Например, осуществление проекта Центробанка Ирландии в 2014 году примерно таких же размеров (только без хранилищ) стоило 140 млн евро. По нынешним ценам, сумма была бы на 30–40% больше.
Он сказал, что видит только один выход: увеличить бюджет и вернуться к техническому проекту, оптимизировать решения и упростить нестандартные требования , из-за которых цена увеличивается на 15%.
На данный момент Центробанку принадлежат здания в Вильнюсе (проспект Гедиминаса,8/ул. Тоторю, 2, ул. Жирмуну, 151) и в Каунасе (ул. Майронё, 25), кроме того, ЦБ арендует здание на ул. Жальгирё, 90.
"Здания и землю на ул. Жирмуну, 151, ЦБ продавать не планирует", – заверила Шалтяните.
7 лет назад ЦБ решил перебраться с проспекта Гедиминаса в Жирмунай, предварительно реконструировав имеющиеся там здания. Летом 2022 года там начался снос старых зданий ЦБ.
Проект нового здания ЦБ подготовила компания Cloud architektai.
Общая площадь здания должна была быть 29 000 кв. м, в здании было бы 9 этажей, энергетический класс здания A+. В новом здании было бы до 600 рабочих мест.
О переезде из центра в Жирмунай ЦБ заявлял уже в 2017 году. Там уже работало несколько отделений банка, хранилище денег и кассы обслуживания жителей.
За счет переезда в одно здание планировалось экономить треть денег, уходящих на инфраструктуру зданий, кроме того, планировалось, что это поможет сократить штат работников.