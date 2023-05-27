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Оптовая цена на электроэнергию в Литве упадет ниже нуля центов за киловатт-час в субботу днем, хотя рекорд почасовой цены в этом году был установлен всего несколько дней назад. Отрицательная цена будет зафиксирована одновременно почти во всех странах, принадлежащих бирже Nord Pool Spot.
Особенный час на рынке электроэнергии: в Литве и большинстве стран - отрицательная цена
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В литовской ценовой зоне электроэнергия будет стоить -1,62 евро за МВтч или -0,162 цента за кВтч в течение 15-16 часов. Максимальная дневная цена составляет около 12 центов за кВтч (без учета НДС). Такая же цена будет в Латвии и Эстонии.

Даже средняя цена на электроэнергию в системе Nord Pool будет отрицательной (-0,273 цента) в этот час, в то время как в большинстве стран в это время она будет между минус 0,195 и минус 0,162 цента. Однако самые впечатляющие падения зафиксированы в Нидерландах, где в этот час электроэнергия будет стоить -2,636 цента, а в следующий час упадет до -20 центов за кВтч (см. инфографику ниже).

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Оператор системы передачи электроэнергии Litgrid прокомментировал Delfi, что низкие или даже отрицательные цены на электроэнергию возникают по нескольким причинам.

"Во-первых, действующие на рынке инертные электростанции, которые по техническим или экономическим причинам не могут на короткое время остановить свое производство. Это могут быть большие реакторы атомных электростанций, старые негибкие тепловые электростанции и т. д.", — говорит Лютаурас Варанавичюс, начальник отдела стратегии Litgrid.

"Во-вторых, производители электроэнергии, у которых есть ранние контракты или субсидии и чьи предельные издержки производства чрезвычайно низки или даже нулевые. Чаще всего это возобновляемые источники энергии – ветряные и солнечные электростанции", – поясняет Л. Варанавичюс.

По его словам, негибкое потребление, которое не адаптируется к меняющемуся зеленому производству, также способствует отрицательным ценам.

На инфографике - отрицательная цена стран Балтии и для сравнения - колебания цен в Нидерландах:

В последний раз отрицательная цена на электроэнергию в Литве была зафиксирована в прошлое воскресенье, 21 мая, а накануне цены были нулевыми. В конце апреля также бывали дни, когда оптовая цена на электроэнергию была минусовой пару часов.

В свою очередь, в эту среду цена подскочила до 62 центов за кВтч в час в Литве и Латвии, тогда как в Эстонии в то время она была отрицательной. Litgrid прокомментировал, что это было связано с различными факторами, такими как ограниченная пропускная способность между системами с Польшей и между Эстонией и Латвией.

В пятницу оператор сообщил, что уже завершил плановые работы по техническому обслуживанию литовско-польского электрического соединения LitPol Link, и оно снова доступно для торговли.

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