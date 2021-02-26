"Оборудование позволит значительно сократить производство мазута, а в будущем и полностью от него избавиться, при этом комплексные качества предприятия приблизятся к уровню лучших мировых нефтеперерабатывающих заводов", – отметил в пресс-релизе председатель правления Orlen Даниэль Обайтек.

По его словам, образовавшиеся в новой установке продукты будут и далее перерабатываться на имеющемся на заводе оборудовании, и количество остаточного продукта сократиться более чем в десять раз.

"Мы также усматриваем возможности сотрудничества в развитии возобновляемых источников энергии. Это направление отмечается как важное в стратегии Orlen 2030, а также в литовской Национальной стратегии энергетической независимости", – подчеркнул Д. Обайтек.

В четверг планы инвестиций Д. Обайтек и гендиректор Orlen Lietuva Михал Рудницский обсудили с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните.

По подсчетам Orlen, для реализации проекта повышения эффективности переработки нефти потребуется около четырех лет. Ожидается, что с повышением переработки с имеющихся 73% до более чем 86% значительно снизится Orlen Lietuva к изменениями макроэкономического климата.

В Литве планируется развивать и сеть автозаправочных станций Orlen. В прошлом году компания открыла новые торговые точки, в целом в Литве их 29.

Польская Orlen приобрела литовский НПЗ носивший тогда название Mazeikiu nafta в 2006 году. Компания утверждает, что с тех пор ее инвестиции достигли 4 млрд долларов США.