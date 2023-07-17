Оптовая цена на электроэнергию в Литве за неделю выросла на 22%

В пресс-релизе отмечается, что цены, которые на тот момент предлагали независимые поставщики электроэнергии, несколько снизились. Самая низкая фиксированная цена, которую предлагает "Elektrum Lietuva", с конца недели составляет 20,99 центов/кВт-ч в случае ее фиксации на 5 месяцев.

"На рост цен в странах Балтии повлияло 20-процентное снижение общего количества электроэнергии, вырабатываемой в регионе. Резко сократилось производство ветровой энергии – на 52 проц. по сравнению с предыдущей неделей, гидроэлектростанции произвели на 3 проц. меньше электроэнергии, и только производство солнечной энергии увеличилось на 11 проц. по сравнению с предыдущей неделей. Энергопоток из торговых зон SE4 Финляндии и Швеции был на 6 проц. больше, чем неделю назад", — говорит руководитель отдела бизнес-решений компании энергетических решений Elektrum Lietuva Артурас Затулинас.

На прошлой неделе средняя цена Nord Pool упала на 24 проц. – до 39,20 евро/МВтч, отмечается в пресс-релизе.