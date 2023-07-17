Оптовая цена на электроэнергию в Литве за неделю выросла на 22%

В пресс-релизе отмечается, что цены, которые на тот момент предлагали независимые поставщики электроэнергии, несколько снизились. Самая низкая фиксированная цена, которую предлагает "Elektrum Lietuva", с конца недели составляет 20,99 центов/кВт-ч в случае ее фиксации на 5 месяцев.
"На рост цен в странах Балтии повлияло 20-процентное снижение общего количества электроэнергии, вырабатываемой в регионе. Резко сократилось производство ветровой энергии – на 52 проц. по сравнению с предыдущей неделей, гидроэлектростанции произвели на 3 проц. меньше электроэнергии, и только производство солнечной энергии увеличилось на 11 проц. по сравнению с предыдущей неделей. Энергопоток из торговых зон SE4 Финляндии и Швеции был на 6 проц. больше, чем неделю назад", — говорит руководитель отдела бизнес-решений компании энергетических решений Elektrum Lietuva Артурас Затулинас.
На прошлой неделе средняя цена Nord Pool упала на 24 проц. – до 39,20 евро/МВтч, отмечается в пресс-релизе.
По словам А. Затулинаса, на это повлияло 3-процентное снижение потребления электроэнергии во всем регионе Nord Pool, а также 7-процентное увеличение производства ветровой энергии в странах Северной Европы, а также тенденция к снижению цен на топливо, кроме сырой нефти. Кроме того, количество осадков в странах Северной Европы превышало сезонную норму и положительно сказывалось на наполнении водоемов, которое все же оставалось ниже нормы.
Потребление электроэнергии в регионе Nord Pool снизилось до 5 976 ГВтч, объемы производства также снизились до 6 582 ГВтч.
Также отмечается, что потребление электроэнергии в странах Балтии за неделю выросло на 1 проц. и составило 432 ГВтч. В Литве потребление электроэнергии выросло на 4 проц. до 201 ГВтч. Потребление в Латвии и Эстонии сократилось на 2 проц. – до 106 ГВтч и 125 ГВтч соответственно.
Объем общего производства электроэнергии в странах Балтии на прошлой неделе упал на 20 проц. до 178 ГВтч. В Литве произведено на 17 проц. электроэнергии меньше, 89 ГВтч, в Латвии – на 13 проц. меньше, 23 ГВтч, в Эстонии – на 25 проц. меньше, 66 ГВтч.
В течение недели все три страны Балтии в совокупности произвели 41 проц. необходимой им электроэнергии: 44 проц. произведено в Литве, 22 проц. – в Латвии и 53 проц. – в Эстонии.