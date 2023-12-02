Опрос по заказу Lidl : сколько денег потратим на рождественские подарки, и как при этом сэкономить?

"Сладкий или другой съедобный подарок может стать спасением, когда не знаешь, что подарить, так как он совершенно универсален. Однако в магазинах Lidl можно найти подарки и для любящих мастерить пап, и для не представляющих себе жизнь без активного досуга мам, а также для модниц-сестёр или любящих готовить братьев. Хорошие и, главное, недорогие, но качественные предложения найдутся для всех, а если начать планировать и искать подарки заранее, то можно дополнительно сэкономить во время акций, при этом избежав переживаний от поиска подарков в последнюю минуту. Именно поэтому мы начали рождественскую торговлю ещё в начале ноября, стремясь помочь планирующим покупки клиентам обойтись без дополнительного финансового стресса", — говорит А. Бубнялис.