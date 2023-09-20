Официально: компания Naresta получила заказ стоимостью 79,2 млн. евро

Глава компании "Вильнюсский многофункциональный комплекс" (принадлежит BaltCap) Шарунас Степуконис во вторник подтвердил, что такой договор подписан, а работы должны выполнить за 2 года и 4 месяца – до конца 2025 года.

"Цена фиксированная. Некоторые элементы оборудования предусмотрено покупать по принципу "открытой книги" (open–book), чтобы в конкретное время можно было выбрать самую лучшую технологию - звуковую технику, освещение, видеотехнику, цены на них пока неизвестны", – сказал Verslo žinios Степуконис.

Naresta 18 сентября сообщила, что подписала договор о первом этапе строительства национального стадиона, на территории площадью 22 га построят стадион с Музеем спорта и залами для тренировок по футболу.

Согласно сообщению, работы уже начаты, а субподрядчики Narestа - это компании Caverion Lietuva, INHUS и Vilniaus rentinys.