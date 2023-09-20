Официально: компания Naresta получила заказ стоимостью 79,2 млн. евро

Глава компании "Вильнюсский многофункциональный комплекс" (принадлежит BaltCap) Шарунас Степуконис во вторник подтвердил, что такой договор подписан, а работы должны выполнить за 2 года и 4 месяца – до конца 2025 года.
"Цена фиксированная. Некоторые элементы оборудования предусмотрено покупать по принципу "открытой книги" (open–book), чтобы в конкретное время можно было выбрать самую лучшую технологию - звуковую технику, освещение, видеотехнику, цены на них пока неизвестны", – сказал Verslo žinios Степуконис.
Naresta 18 сентября сообщила, что подписала договор о первом этапе строительства национального стадиона, на территории площадью 22 га построят стадион с Музеем спорта и залами для тренировок по футболу.
Согласно сообщению, работы уже начаты, а субподрядчики Narestа - это компании Caverion Lietuva, INHUS и Vilniaus rentinys.
В прошлом году уже был подписан договор с компанией Veikmės statyba – компания обязалась построить стадион за 87 млн. евро, но в этом году в мае, когда было получено разрешение на строительство, Степуконис сказал, что компания подняла цену до 120 млн. евро.
В договоре была предусмотрена возможность замены подрядчика, поэтому после того как Veikmės statybа повысила стоимость, BaltCap стала вести переговоры с другими потенциальными подрядчиками.
В соответствии с договором о концессии, футбольный стадион на 15 000 мест, отвечающий требованиям УЭФА, с многофункциональным спортивным комплексом рядом с ТЦ Akropolis должен был быть построен до апреля 2025 г.
Разрешение на второй этап строительства было выдано 4 сентября 2023 года – на втором этапе построят культурный центр, образовательное учреждение и библиотеку. На третьем и четвертом этапе будет построен спортцентр с манежем для легкой атлетики и площадка для футбольных тренировок, а также детский сад на 300 мест - эти проекты еще оценивают эксперты.