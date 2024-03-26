Общество так и не увидело подозреваемого в присвоении крупной суммы Степукониса: прокуроры ничего плохого не видят

В СМИ показывают только те же фотографии Степукониса, которые были сделаны несколько лет назад. За все время расследования общество не видело ни задержанного, ни выпущенного из-под ареста подозреваемого.
Служба расследования финансовых преступлений находится под управлением МВД, однако министр Агне Билотайте не может прокомментировать работу СРФП.
"Они работают по разработанным алгоритмам, все проходит в рамках установленного порядка. Мне кажется, главное - выяснить всю ситуацию и ответить на вопросы", – сказала министр.
В минувшую пятницу сообщалось о том, что Степукониса освободили из-под стражи, ему на ногу надели браслет. Около здания Службы расследования финансовых преступлений несколько часов стояли журналисты. Их ожидание оказалось напрасным. Степукониса вывели через заднюю дверь.
"Я не вижу тут ничего плохого", – сказал глава СРФП Роландас Кишкис.
Он заметил, что его самого в тот момент в здании не было, такое решение приняли его коллеги.
"Да, так решили, такая тактика. Какой ответ вы хотите от меня услышать?", – вопрошал он.
Кишкис заверил, что Степукониса не прячут от общества.
"Это больше касается частной жизни человека. Какая проблема в том, что его выпустили через другую дверь?", – вопрошал глава СРФП.
Степуконис был задержан 10 февраля, общество об этом информировали 12 февраля.
Утверждали, что Степуконис уехал в Украину, а когда его стали искать, сам вернулся на родину.
Перед выборами политики обещают открытость и прозрачность. Действительно ли это приоритет, спрашивали журналисты у Билотайте.
"Я думаю, для общества важно, чтобы все расследования прошли максимально прозрачно, чтобы общество знало причины", – сказала министр.
Заседания по делу Степукониса проводили удаленно, поэтому в суде подозреваемого тоже никто не видел, обычно подозреваемых показывают.
"Это решение ответственных за дело прокуроров", – сказал адвокат Роландас Тилиндис.