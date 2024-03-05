Обанкротился учредитель сети ресторанов Selfish Bistro

В решении Вильнюсского окружного суда о возбуждении дела о банкротстве ЗАО Polita указано, что в суд обратилось Клайпедское отделение "Содры". По данным информационной системы налогового учета на 12 января в 2024 г., задолженность компании заявителю – "Содре" – составляла 89,5 тыс. евро.

Однако Polita просила суд приостановить рассмотрение дела до принятия другого решения суда по другому делу. В нем Polita оспаривает решение "Содры" о непредоставлении отсрочки по оплате задолженности в размере 182 тыс. евро – компания попросила рассрочить эту налоговую задолженность на 3 года, поскольку от этого будет зависеть, сможет ли компания продолжать свою деятельность, сообщает vz.lt.

Однако суд отказался прекратить дело и удовлетворил заявление "Содры" о возбуждении дела о банкротстве.