Обанкротился учредитель сети ресторанов Selfish Bistro

В решении Вильнюсского окружного суда о возбуждении дела о банкротстве ЗАО Polita указано, что в суд обратилось Клайпедское отделение "Содры". По данным информационной системы налогового учета на 12 января в 2024 г., задолженность компании заявителю – "Содре" – составляла 89,5 тыс. евро.
Однако Polita просила суд приостановить рассмотрение дела до принятия другого решения суда по другому делу. В нем Polita оспаривает решение "Содры" о непредоставлении отсрочки по оплате задолженности в размере 182 тыс. евро – компания попросила рассрочить эту налоговую задолженность на 3 года, поскольку от этого будет зависеть, сможет ли компания продолжать свою деятельность, сообщает vz.lt.
Однако суд отказался прекратить дело и удовлетворил заявление "Содры" о возбуждении дела о банкротстве.
По данным Verslo žinios, в 2023 г. ЗАО Polita вошло в ТОП-20 предприятий гостинично-ресторанного бизнеса, уплативших больше всего налогов на счет Государственной налоговой инспекции (ГНИ) – 407 тыс. евро. По данным ГНИ, сумма налогов, уплаченных Polita в 2023 г., составляет 469 тыс. евро, в 2022 г. – 713 тыс. евро.
20 декабря 2023 г. компания Polita отметила свое 33-летие.
Компания управляет бизнесом по импорту и дистрибуции морепродуктов и вина, а также ресторанами Selfish Bistro и магазином Jūros bjaurybės by Selfish в столичном торговом центре "Панорама".
Две локации в Вильнюсе – ресторан на ул. Вильняус и магазин в "Панораме" будут работать под управлением новых владельцев, приобретших бренд. Рестораны в Каунасе и Паланге закрыты.