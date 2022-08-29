Новые налоги приводят к росту цен на продукты

Сейчас в сельскохозяйственном секторе самая горячая пора.

"Урожай лучше прошлогоднего. В этом году было больше дождей", – рассказал овощевод Юлюс Шатейка.

Он сказал, что ждет интересное, но неспокойное время. Тем более, что цены пока неизвестны, а они должны быть выше, но пока неизвестно, как все будет на самом деле.

"Из-за инфляции цены должны быть выше, но мы их не устанавливаем, устанавливают поляки, они все умудряются вырастить дешевле", – сказал Шатейка.

Заместитель директора Литовских овощеводов Индре Лукошявичене сказала, что цены поднимутся только тогда, если на рынке будет нехватка продукции. Если урожай в Польше бывает хорошим, то соседний рынок, который будет везти дешевую продукцию, пусть не всегда и очень качественную, разбалансирует рынок.

Шатейка сказал, что в этом году расходы на услуги складов сильно вырастут, поскольку подорожало электричество и газ.

"Газ в прошлом году значительно подорожал, хотя мы использовали лишь половину складов, в которых сушили лук, а заплатили в два раза больше, чем год назад", – рассказал овощевод.

Он сам возит продукцию в торговые центры, поэтому чувствует подорожание логистики, но надо помнить, что из-за логистики подорожает и импорт.

Лукошявичене подчеркнула, что осенью только удобрения подорожали в 4 раза. Это результат роста зарплаты, цен на электричество и газ. Овощи подорожают и из-за нового налога – фермерам придется платить за использование воды из водоемов.

"По тому, сколько речной воды мы используем, каждый день расходы будут увеличиваться на 10 евро. Сейчас мы поливаем морковь, но из-за плохой погоды неясно, каким будет урожай этого овоща", – сказал Шатейка, заметив, что этот также скажется на стоимости продукции.