Новые налоги приводят к росту цен на продукты

Сейчас в сельскохозяйственном секторе самая горячая пора.
"Урожай лучше прошлогоднего. В этом году было больше дождей", – рассказал овощевод Юлюс Шатейка.
Он сказал, что ждет интересное, но неспокойное время. Тем более, что цены пока неизвестны, а они должны быть выше, но пока неизвестно, как все будет на самом деле.
"Из-за инфляции цены должны быть выше, но мы их не устанавливаем, устанавливают поляки, они все умудряются вырастить дешевле", – сказал Шатейка.
Заместитель директора Литовских овощеводов Индре Лукошявичене сказала, что цены поднимутся только тогда, если на рынке будет нехватка продукции. Если урожай в Польше бывает хорошим, то соседний рынок, который будет везти дешевую продукцию, пусть не всегда и очень качественную, разбалансирует рынок.
Шатейка сказал, что в этом году расходы на услуги складов сильно вырастут, поскольку подорожало электричество и газ.
"Газ в прошлом году значительно подорожал, хотя мы использовали лишь половину складов, в которых сушили лук, а заплатили в два раза больше, чем год назад", – рассказал овощевод.
Он сам возит продукцию в торговые центры, поэтому чувствует подорожание логистики, но надо помнить, что из-за логистики подорожает и импорт.
Лукошявичене подчеркнула, что осенью только удобрения подорожали в 4 раза. Это результат роста зарплаты, цен на электричество и газ. Овощи подорожают и из-за нового налога – фермерам придется платить за использование воды из водоемов.
"По тому, сколько речной воды мы используем, каждый день расходы будут увеличиваться на 10 евро. Сейчас мы поливаем морковь, но из-за плохой погоды неясно, каким будет урожай этого овоща", – сказал Шатейка, заметив, что этот также скажется на стоимости продукции.
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