Новое расписание поездов: больше поездов между большими городами, сократится время поездки в Краков

Поезда из Вильнюса в Каунас и обратно в среднем будут курсировать каждый час, в часы пик – каждых полчаса. В часы утреннего пика будут два дополнительных рейса. Первый поезд из Вильнюса в Каунас выходит около 5 ч. Больше 1/5 рейсов - "экспресс", которые преодолевают путь за 1.08-15 мин.

Из Вильнюса поезд будет выезжать в 12.30 ч, а из Варшавы – в 7.50 ч. Продолжительность поездки сократится на 12-27 мин., в зависимости от направления. По-прежнему эти поезда гарантируют сообщение между Вильнюсом и Мариямполе с Казлу Рудой.

Есть хорошие новости для тех, кто на поезде ездит в Польшу - дорога станет короче.

По его словам, будет курсировать также больше поездов на маршрутах Вильнюс- Шяуляй и Вильнюс- Тракай .

"Мы видим, что растет потребность удобного, устойчивого сообщения между двумя крупнейшими городами, поэтому в часы пик запланировали дополнительные рейсы из Вильнюса в Каунас и обратно", – сказал ВТИО главы LTG Link Гедиминас Шечкус.

При составлении расписания компания LTG Link учитывала комплексные аспекты, такие как комплексные и планируемые потоки пассажиров, потребности клиентов, пожелания клиентов, мощности системы и д.т.

В расписании поездов Вильнюс-Шяуляй-Вильнюс коррекции будут минимальные. Из расписание подстроено под расписание таких маршрутов, как Паневежис-Мажейкяй, Вильнюс-Вильнюсский аэропорт, Вильнюс-Каунас и Клайпеда-Шилуте. В субботу на этом маршруте появится дополнительный рейс в обе стороны.

На маршруте Вильнюс-Турмантас будет по 7 рейсов в день туда и обратно. Вечерний поезд - после 21 ч. – будет курсировать только летом и по пятницам, а послеобеденных – 16.32 ч. из Вильнюса – ежедневно.

Поезда Вильнюс-Марцинконис будут курсировать раз в 1-4 часа. Первые из Варены выйдут около 5 ч., а из Вильнюса - до 6 ч. Последние все дни, кроме субботы, из Вильнюса будут выезжать в 19.50 ч., из Варены около 19 ч.

Поезда на маршруте Вильнюс-Тракай будут курсировать каждые 1-2 ч. Первые из Вильнюса будут выходить в 6 ч., из Тракай – около 7 ч. В летний период около полудня будут курсировать дополнительные поезда.