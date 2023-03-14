Новинка для пользователей умных счетчиков: изменятся возможности отслеживания данных

"Что нас ждет в будущем: в ближайшие полгода клиент сможет подключаться напрямую и получать данные онлайн – видеть потребление в реальное время. Это то, о чем часто просят клиенты: почему за вчерашний день, я хочу видеть то, что сейчас показывает", – сказала журналистам представитель ESO Аурелия Жидицките-Орвиде.

По ее словам, услугой смогут пользоваться те клиенты, которые этого хотят. Скорее всего, клиентам придется заплатить за устройство, которое позволит видеть данные счетчика в реальное время. По предварительным подсчетам, устройство будет стоить 29 евро.

"Что еще мы сделаем - в ближайший месяц клиенты смогут получать данные и лавировать: расшифровывать, как им хочется – по дням, неделям, месяцам", – сказала Жидицките-Орвиде.

Со дня массового внедрения умных счетчиков прошло полгода. Глава ESO Ренальдас Радвила сказал, что сейчас проект протекает без проблем, ежедневно устанавливают по 2000 новых счетчиков.

Он заметил, что новые счетчики принесут пользу и при выявлении поломок. ъ

"Сбои, во время массовых аварий будем знать, "жив" счетчик или нет, есть напряжение или нет. Мы все это будем видеть и сможем реагировать оперативно", – заметил Радвила.

Жидицките-Орвиде сказала, что новые счетчики позволяют экономить энергию.

"Мы заметили, что проблемы не со счетчиками, а с незнанием клиентов, что происходит у них дома: сколько электричества потребляют устройства, какова их мощность. Умные счетчики помогают выявить приборы, которые потребляют много электричества", – заметила она.

"В 2022 году, благодаря внедрению новых счетчиков, мы посчитали, что клиенты уже сэкономили 11 млн. евро, по сравнению с данными за 2021 год", – прибавила Жидицките-Орвиде.

В прошлом году установили 210 000 умных счетчиков, в этом - 107 000.

По словам представителя ESO, были клиенты, которые устанавливали контрольные счетчики, чтобы проверить работу умных, но никто не заметил разницы в показаниях.

На пресс-конференции поднимался и вопрос гарантийных поставок. Представители ESO заверили, что им это не приносит никаких доходов, но отключать людей пока не планируют.

"На данный момент отключать не планируем, есть 30 000 клиентов, которые получают услугу 6 месяцев", – сказал Радвила. Он заметил, что всего гарантийными услугами пользуются около 46 000 клиентов.

По словам Радвилы, ESO не получает выгоды за счет гарантийных поставок, и вопрос в том, не придется ли эту услугу компенсировать всем налогоплательщикам.