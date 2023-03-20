"Nova Post" открыла свой первый филиал в Вильнюсе

"Наши государства не имеют общей границы, и наши народы не связаны ни в этническом, ни в языковом отношении. Однако именно Литва после начала масштабной войны приняла более 70 тыс. украинцев – что может быть населением всего украинского города. Мы очень благодарны народу и Правительству Литвы за поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.

Для нас большая честь вести бизнес в Литве. Я уверен, что "Nova Post Lithuania" есть, чем удивить литовцев, и она станет надежным партнером и опорой для наших будущих клиентов. Мы быстрые, надежные, гибкие, ориентированные на клиента, и мы не планируем останавливаться. Поэтому уже в мае мы откроем филиал в Каунасе, чтобы еще больше людей могли воспользоваться быстрой доставкой от "Nova Post". Кроме того, в этом году мы выйдем на рынок Эстонии и Латвии", - сказал соучредитель "Nova Post" Владимир Поперешнюк.

В Вильнюсе, по адресу ул. Жальгире 92, LT-09303, открылся филиал "Nova Post". Это грузовой отдел, где можно получить и отправить в Украину товары весом до 1000 кг.

Новое отделение посетил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Литовской Республике Петр Бешта, который первым отправил в Украину поздравительную открытку.

"Широкомасштабная война стала тяжелым испытанием для украинского бизнеса. Но даже несмотря на ежедневные вызовы, украинский бизнес отличается большой адаптивностью, стабильностью и непоколебимостью. Некоторые продолжают работать под обстрелами, а другие нашли возможность перенести свой бизнес в пределах Украины. Есть и те, кому удалось расшириться и выйти на новые европейские рынки.

Ярким примером была украинская компания "Нова пошта" ("Новая почта"). Продемонстрированная гибкость и стабильность доказывают, что сотрудничество с украинским бизнесом – это безрисковая инвестиционная возможность для иностранных инвесторов", - сказал П. Бешта.