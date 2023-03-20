aA
Литва стала второй европейской страной, где открываются филиалы "Nova Post", сообщила компания.
"Nova Post" открыла свой первый филиал в Вильнюсе
Новая почта

"Наши государства не имеют общей границы, и наши народы не связаны ни в этническом, ни в языковом отношении. Однако именно Литва после начала масштабной войны приняла более 70 тыс. украинцев – что может быть населением всего украинского города. Мы очень благодарны народу и Правительству Литвы за поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.

Для нас большая честь вести бизнес в Литве. Я уверен, что "Nova Post Lithuania" есть, чем удивить литовцев, и она станет надежным партнером и опорой для наших будущих клиентов. Мы быстрые, надежные, гибкие, ориентированные на клиента, и мы не планируем останавливаться. Поэтому уже в мае мы откроем филиал в Каунасе, чтобы еще больше людей могли воспользоваться быстрой доставкой от "Nova Post". Кроме того, в этом году мы выйдем на рынок Эстонии и Латвии", - сказал соучредитель "Nova Post" Владимир Поперешнюк.

В Вильнюсе, по адресу ул. Жальгире 92, LT-09303, открылся филиал "Nova Post". Это грузовой отдел, где можно получить и отправить в Украину товары весом до 1000 кг.

Новое отделение посетил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Литовской Республике Петр Бешта, который первым отправил в Украину поздравительную открытку.

"Широкомасштабная война стала тяжелым испытанием для украинского бизнеса. Но даже несмотря на ежедневные вызовы, украинский бизнес отличается большой адаптивностью, стабильностью и непоколебимостью. Некоторые продолжают работать под обстрелами, а другие нашли возможность перенести свой бизнес в пределах Украины. Есть и те, кому удалось расшириться и выйти на новые европейские рынки.

Ярким примером была украинская компания "Нова пошта" ("Новая почта"). Продемонстрированная гибкость и стабильность доказывают, что сотрудничество с украинским бизнесом – это безрисковая инвестиционная возможность для иностранных инвесторов", - сказал П. Бешта.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Победители на муниципальных выборах в Литве – социал-демократы, представители политических комитетов

По итогам завершившихся выборов мэров и в...

Delfi.ru: rinkimai Lietuvoje – kas laimejo ir ką parodė antras turas? Lauras Bielinis

Эфир Delfi: в Литве выбрали мэров и советы — кто победил, что показал второй тур?

Подводим итоги состоявшихся в Литве в воскресенье...

Философ Кураев: патриарх Кирилл низводит православную церковь к уровню племенной религии

С Андреем Кураевым, известным российским философом и...

На выборах мэра Вильнюсского района сенсационно победил Роберт Духневич

После подсчета голосов на всех избирательных участках...

Valdas Benkunskas su žmona Vismante Vilija Blinkevičiūtė Saulius Skvernelis

Политолог: несмотря на победу Бенкунскаса в Вильнюсе, эти выборы консерваторы проиграли

В минувшее воскресенье в Литве состоялся второй тур...