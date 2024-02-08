Независимый поставщик электроэнергии ввел абонентскую плату

 
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Elektra
Elektra
ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

Независимый поставщик электроэнергии компания Enefit с марта ввел абонентскую плату. Все клиенты компании, у которых есть бессрочные договоры и новые клиенты, которые заключат договоры на определенный срок, с марта будут платить по 2 евро в месяц, сообщает радио LRT.

Глава Enefit Витянис Коризна сказал, что цель такого решения - унификация ценовой политики.

"Абонентскую плату мы ввели с октября 2023 года, а с марта все клиенты, которые подписали бессрочные договоры без фиксации цен, будут платить абонентскую плату в размере двух евро", – сказал он.

Elektrum Lietuva отмечает, что вводить дополнительную плату не планирует, а Ignitis наблюдает за действиями конкурентов, понимает причину таких действий и рассматривает разные варианты.

Президент Литовской конфедерации возобновляющихся энергоресурсов Мартинас Нагявичюс считает, что Enefit не будет единственной компанией, которая ввела абонентсткую плату, ее примеру последуют и другие.

Вице-министр энергетики Инга Жилене отметила, что законы не запрещают введение фиксированной платы.

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