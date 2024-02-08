Независимый поставщик электроэнергии ввел абонентскую плату

Глава Enefit Витянис Коризна сказал, что цель такого решения - унификация ценовой политики.
"Абонентскую плату мы ввели с октября 2023 года, а с марта все клиенты, которые подписали бессрочные договоры без фиксации цен, будут платить абонентскую плату в размере двух евро", – сказал он.
Elektrum Lietuva отмечает, что вводить дополнительную плату не планирует, а Ignitis наблюдает за действиями конкурентов, понимает причину таких действий и рассматривает разные варианты.
Президент Литовской конфедерации возобновляющихся энергоресурсов Мартинас Нагявичюс считает, что Enefit не будет единственной компанией, которая ввела абонентсткую плату, ее примеру последуют и другие.
Вице-министр энергетики Инга Жилене отметила, что законы не запрещают введение фиксированной платы.