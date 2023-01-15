По подсчетам Государственного агентства данных, с начала войны экспорт в Россию остановили лишь меньше половины из 360 литовских компаний, поддерживавших связи с этой страной.

"Все, что попало под европейские санкции, то попало, а остальное, скажем так, моральная оценка", – сказал глава парламентского Комитета нацбезопасности и обороны Лауринас Кащюнас.

Центробанк Литвы отмечает, что после снижения прямого экспорта в Россию, вырос поток товаров, вывозимых в Беларусь и другие страны, например, Казахтан, Армению и т.д. Но подчеркивают, что это уже другие товары.

"В Россию перестали вывозить машины и оборудование, химическую продукцию, а в другие страны стали вывозить больше транспортных средств", – сказал экономист ЦБ Криступас Прибуйшис.

Президент Литовской конфедерации промышленников Видмантас Янулявичюс сказал, что экспортируют не литовские товары.

"Это реэкспорт товаров и других стран и если посмотреть на тот рост – и новые компании появляются, которые занимаются торговлей, – тут мы видим, что акционеры граждане Беларуси, других стран, получившие временный вид на жительство в Литве", – сказал он.

Предполагается, что так товары через Литву идут в Россию.

"Вероятно, что это так, поскольку выросли масштабы. Конечно, нельзя говорить, что третьими странами пользуются именно для обхода санкций, но какой-то процент все же есть", – считает Янулявичюс, но какими-то цифрами ЦБ не располагает.

ПКНБО намерен обсудить, что делать с бизнесом, который, несмотря на войну, не спешит расторгать связи с Россией. Парламент Литвы признал Россию террористическим государством, поэтому говорилось о том, чтобы вообще запретить бизнесу все связи с Россией. На этот раз комитет скептически относится к запретам.

"Можно формально запретить прямую торговлю, экспорт в Россию и Беларусь, но ни для кого не секрет, как все действует на практике: начнется экспорт через Армению, Аербайджан, Казахстан, еще через что-то", – сказал "трудовик" Андрюс Мазуронис.

Предлагают наказывать торгующие с Россией компании публичностью.

"Если люди считают, что могут вести там торговлю, пусть оценивают риск и репутацию компании, мне кажется, потом никакие законы не помогут это изменить. Больше всего на это может подействовать отношение и терпимость общества", – считает Мазуронис.

Но, оказывается, из-за защиты данных, предать огласке такие компании нелегко.

"Делать это не позволяет защита данных и законы Департамента статистики, но мы посмотрим, что тут можно изменить", – заметил Кащюнас.

По данным Creditinfo Lietuva, с июля число компаний российского капитала в Литве сократилось на 1/4. Сейчас их чуть больше 200. Правда, за последние полгода закрылись лишь 8 компаний белорусского капитала, их в Литве почти 350. Интересно, что Литва - лишь одна из немногих стран ЕС, где после начала войны торговля с Россией снизилась.

"Другие страны ЕС наращивают свои объемы в торговле с Россией. Польша значительно увеличила экспорт в Россию и Беларусь. Германия тоже. В некоторых странах рядом с Балканами экспорт в Россию вырос на 100-300%", – сказал Янулявичюс.

Утверждают, что экспорт несанкционированных товаров вырос в тех странах ЕС, которые больше зависят от России энергетически.

"Эти данные, конечно же, ранят нас как бизнес, нет чувства общности", – сказал Янулявичюс.

Кащюнас считает, что ситуация может поднимать вопросы в рамках нацбезопасности: "Ведь Россия через бизнес может пытаться вернуться в дела ЕС".

По данным "Евростата", больше всего (на 60%) в прошлом году торговля с Россией снизилась в Швеции, в Литве - на 1/4.