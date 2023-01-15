aA
Несмотря на то, что война в Украине длится больше 10 месяцев, некоторые литовские компании так и не прекратили свои отношения с Россией. Часть политиков утверждает, что ситуацию изменила бы публичность, однако и тут не все так просто, отмечает LNK.
Kremlius
Kremlius
© AFP / Scanpix

По подсчетам Государственного агентства данных, с начала войны экспорт в Россию остановили лишь меньше половины из 360 литовских компаний, поддерживавших связи с этой страной.

"Все, что попало под европейские санкции, то попало, а остальное, скажем так, моральная оценка", – сказал глава парламентского Комитета нацбезопасности и обороны Лауринас Кащюнас.

Статьи по теме:
Спикер Сейма: невозможно сразу запретить все способы, которыми Россия может обойти санкции  (1)
Экономист: торговля с РФ поддерживается через обходные пути и связи

Центробанк Литвы отмечает, что после снижения прямого экспорта в Россию, вырос поток товаров, вывозимых в Беларусь и другие страны, например, Казахтан, Армению и т.д. Но подчеркивают, что это уже другие товары.

"В Россию перестали вывозить машины и оборудование, химическую продукцию, а в другие страны стали вывозить больше транспортных средств", – сказал экономист ЦБ Криступас Прибуйшис.

Президент Литовской конфедерации промышленников Видмантас Янулявичюс сказал, что экспортируют не литовские товары.

"Это реэкспорт товаров и других стран и если посмотреть на тот рост – и новые компании появляются, которые занимаются торговлей, – тут мы видим, что акционеры граждане Беларуси, других стран, получившие временный вид на жительство в Литве", – сказал он.

Предполагается, что так товары через Литву идут в Россию.

"Вероятно, что это так, поскольку выросли масштабы. Конечно, нельзя говорить, что третьими странами пользуются именно для обхода санкций, но какой-то процент все же есть", – считает Янулявичюс, но какими-то цифрами ЦБ не располагает.

ПКНБО намерен обсудить, что делать с бизнесом, который, несмотря на войну, не спешит расторгать связи с Россией. Парламент Литвы признал Россию террористическим государством, поэтому говорилось о том, чтобы вообще запретить бизнесу все связи с Россией. На этот раз комитет скептически относится к запретам.

"Можно формально запретить прямую торговлю, экспорт в Россию и Беларусь, но ни для кого не секрет, как все действует на практике: начнется экспорт через Армению, Аербайджан, Казахстан, еще через что-то", – сказал "трудовик" Андрюс Мазуронис.

Предлагают наказывать торгующие с Россией компании публичностью.

"Если люди считают, что могут вести там торговлю, пусть оценивают риск и репутацию компании, мне кажется, потом никакие законы не помогут это изменить. Больше всего на это может подействовать отношение и терпимость общества", – считает Мазуронис.

Но, оказывается, из-за защиты данных, предать огласке такие компании нелегко.

"Делать это не позволяет защита данных и законы Департамента статистики, но мы посмотрим, что тут можно изменить", – заметил Кащюнас.

По данным Creditinfo Lietuva, с июля число компаний российского капитала в Литве сократилось на 1/4. Сейчас их чуть больше 200. Правда, за последние полгода закрылись лишь 8 компаний белорусского капитала, их в Литве почти 350. Интересно, что Литва - лишь одна из немногих стран ЕС, где после начала войны торговля с Россией снизилась.

"Другие страны ЕС наращивают свои объемы в торговле с Россией. Польша значительно увеличила экспорт в Россию и Беларусь. Германия тоже. В некоторых странах рядом с Балканами экспорт в Россию вырос на 100-300%", – сказал Янулявичюс.

Утверждают, что экспорт несанкционированных товаров вырос в тех странах ЕС, которые больше зависят от России энергетически.

"Эти данные, конечно же, ранят нас как бизнес, нет чувства общности", – сказал Янулявичюс.

Кащюнас считает, что ситуация может поднимать вопросы в рамках нацбезопасности: "Ведь Россия через бизнес может пытаться вернуться в дела ЕС".

По данным "Евростата", больше всего (на 60%) в прошлом году торговля с Россией снизилась в Швеции, в Литве - на 1/4.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

ЦБ: нельзя утверждать, что товары в Россию экспортируются через другие страны СНГ

Несмотря на спад прямого экспорта в страну-агрессора...

TOP новостей

Пациенты переходят в частные клиники, чтобы избежать очередей

Президентская служба утверждает, что причина очередей...

Часть потребителей электричества сталкивается со странными звонками: не попадитесь на удочку

В Литве тысячи потребителей получают гарантийные...

Rusų pajėgoms smogus daugiaaukščiam Dnipre, sužeisti du vaikai Rusų pajėgoms smogus daugiaaukščiam Dnipre, sužeisti du vaikai Rusų pajėgoms smogus daugiaaukščiam Dnipre, sužeisti du vaikai Rusų pajėgoms smogus daugiaaukščiam Dnipre, sužeisti du vaikai

Из-за ракетного удара по многоэтажному дому в Днепре погибли более 20 человек, в том числе ребенок

Днем 14 января во время очередного массированного...

Президент Литвы после новой бомбежки в Украине: все тираны окажутся на скамье подсудимых

Президент Литвы Гитанас Науседа осудил новые...

Скончался актер Вахтанг Кикабидзе

На 85-м году жизни скончался известный советский и...