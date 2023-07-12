Неразбериха на заправке: водители платили не за свое горючее

"Я хочу рассказать, что было на заправке Neste. Я пытался на заправке на ул. Биржялё 23-осёс заплатить с помощью приложения. 3 раза пытался и каждый раз получал сообщение, что деньги не переведены. Стоявший за мной водитель стал заливать горючее, не дожидаясь, когда я заплачу. Я решил залить горючее после того как схожу в магазин.
В магазине у меня появилось ощущение, что что-то тут не так, поскольку на телефон пришло сообщение о том, что я успешно заправил машину. Я поехал еще раз к той же заправке и на этот раз заправился на 40 евро. Тогда получил второй счет", – рассказал Саулюс.
Через несколько дней он обратился в администрацию сети, чтобы вернуть переплату, его информировали, что посмотрят записи видеокамеры. После просмотра выяснилось, что стоявший за Саулюсом водитель тоже заплатил не за свою топливо. Саулюс обратился в полицию.
"Когда следователь посмотрел видео, увидел, что мужчина вложил 50 евро и залил горючее. Следователь позвонил мне и сказал, что расследование надо закрыть, потому что видно - мужчина заплатил за услугу и залил горючее. Я снова письменно обратился в Neste, они меня информировали, что да, водитель оплатил услугу своими деньгами, но залил он горючее не за ту сумму, которую заплатил. Я так понял, что он мог залить горючее и на мои 40 и на свои 50 евро или столько, сколько поместилось в бак.
Я сообщил об этом следователю, тот обещал связаться с водителем. Водитель рассказал, что он вложил в аппарат 50 евро и заливал горючее, пока не появилась сумма 40,00. Тогда он удивился и еще сказал другому водителю, что что-то не так - он дал 50, а залил на 40 евро" – рассказал Саулюс.
Ему надоело быть посредником между следователем и заправкой, он попросил их общаться напрямую и решить проблему.
Администрация Neste располагала всеми данными, но не могла связаться и правильнп изложить свою позицию. Следователь связался с другим водителем, поскольку подозревал, что тут целая цепь ошибок, и выяснил, что третий водитель залил горючее на 50 евро и даже не заплатил за это, хотя пытался. Он информировал об инциденте Neste, они обещали с ним связаться, но так и не связались.
"В конце концов, я связался с водителем, который был за мной, и он вернул мне деньги. Рекомендую, если вы пользуетесь приложением, заливать на Neste горючее, предварительно оценив все риски", – предупредил Саулюс.
Комментарий гендиректора Neste Lietuva Юлии Матисоне:
"Мы искренне сожалеем, что клиенту не удалось как следует воспользоваться приложением Neste. Сразу после инцидента мы стали выяснять обстоятельства происшествия, чтобы подобное не повторилось. По нынешним данным, ошибка в приложении могла появиться из-за временных сбоев в работе системы.
Мы сами обратимся в ответственные ведомства, чтобы клиентам не пришлось тратить на это время. Мы также провели оценку коммуникации наших работников с клиентами, если потребуется проведем для них дополнительные курсы, чтобы улучшить качество обслуживания и в будущем подобные случаи не повторились. Еще раз приносим клиенту извинения и просим связаться с нами для получения компенсации по почте korteles@neste.com".