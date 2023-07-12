Неразбериха на заправке: водители платили не за свое горючее

"Я хочу рассказать, что было на заправке Neste. Я пытался на заправке на ул. Биржялё 23-осёс заплатить с помощью приложения. 3 раза пытался и каждый раз получал сообщение, что деньги не переведены. Стоявший за мной водитель стал заливать горючее, не дожидаясь, когда я заплачу. Я решил залить горючее после того как схожу в магазин.

В магазине у меня появилось ощущение, что что-то тут не так, поскольку на телефон пришло сообщение о том, что я успешно заправил машину. Я поехал еще раз к той же заправке и на этот раз заправился на 40 евро. Тогда получил второй счет", – рассказал Саулюс.

Через несколько дней он обратился в администрацию сети, чтобы вернуть переплату, его информировали, что посмотрят записи видеокамеры. После просмотра выяснилось, что стоявший за Саулюсом водитель тоже заплатил не за свою топливо. Саулюс обратился в полицию.