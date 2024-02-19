Неприятная реальность: морально поддерживаем Украину, но больше денег отдаем российской военной машине

"Когда видишь происходящее, понимаешь, что Россия не остановится. Поэтому Европа уже сейчас должна действовать заодно и завершить войну – но победить должна Европа. Что сейчас происходит, по моему мнению, это похоже на признание поражения. Реально настроения в Париже , в Брюсселе, даже в Лондоне , такие, мы говорим "ай", мы смиряемся, соглашаемся на условия Путина . Но они не понимают, что Путин не остановится. Не только Путин – после него будут другие", – подчеркнул Кунчинас, который считает настроения в Европе сродни капитуляции.

По его словам, очевидно, что Германия и Франция еще не определились: "(...) в начале декларировали, что это война Европы, она такая и есть. Я думаю, если Европа в этой войне участвовать не будет, то это развалит Европу – это будет концом Европы".

Бернатонис и Паулюс Кучинас, учредитель и руководитель Centenary Policy Institute, рассказали журналистам об этой идее. Они сожалели, что в Европе , к сожалению, не хватает лидерства.

"Я уже не говорю о том, что в прошлом году через Турцию, Казахстан , Эмираты, та же Литва , как это не стыдно, разные пути обхода, а там суммы фантастические. Кто на этом наживается, так это те, кто обходит санкции – это новый бизнес, не будем лгать, бизнес делает на этом огромную маржу, например, за то же французское шампанское сейчас можно просить, сколько хочешь. Война - хороший бизнес для элиты – поэтому она не хочет окончания войны", – сказал он.

"Говорят, что мир важнее справедливости. Отдадим Донбасс , Крым , поделим Украину, дадим Путину, чего он хочет, лишь бы не было войны. Капитуляция, если честно. Никто не хочет выходить из зоны комфорта, хотят, чтобы россияне ходили по ресторанам в Париже, хотят подписать договор любой ценой – какой договор Путин пришлет, на такой и подпишутся, такие сейчас настроения", - продолжил он.

"Что важно для меня как для юриста - это наличие неравных условий конкуренции. Есть бизнес, который на самом деле ушел из России, они руководствуются ценностями, другие, быть может, побудили страны, общество, а есть бизнес, который не ушел. Те, кто не ушел, работают в тепличных условиях, ведь сейчас на рынке конкуренция большая", – сказал он.

"Есть предложение - ввести дополнительные налоги для работающего в России бизнеса, сначала надо выяснить, кто торгует с Россией, тогда ввести налоги на эту торговлю. Во всех случаях, я думаю, надо понимать глубину этой моральной дилеммы. В среднем общество, конечно, поддерживает Украину, но западное общество, наверное, больше поддерживает российскую военную машину. Надо прислушаться к этому. Это моральная дилемма, я верю, что люди искренне хотят поддерживать Украину, но де-факто, через бреши в санкциях, через обходы, всей этой торговлей через российский бюджет поддерживают российскую военную машину", – сказал Бернатонис.