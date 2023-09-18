Некоторые магазины сети Lidl будут закрываться раньше

Изменится время работы магазинов в 9 городах: Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Паневежисе, Кретинге, Утене, Радвилишкисе, Шилуте и Алитусе. Осенью и зимой часть магазинов будет закрываться на час раньше – не в 23 ч., а в 22 ч. Некоторые магазины будут открываться не с 7 ч., а с 8 ч.