02 сентября 2023 г. 12:27

Недалеко от Вильнюса продается уникальное поместье, которому почти 200 лет

 
ru.DELFI.lt
Netoli Vilniaus parduodamas išskirtinis, 200 metų skaičiuojantis pastatas: kaina – 50 tūkst. eurų
Netoli Vilniaus parduodamas išskirtinis, 200 metų skaičiuojantis pastatas: kaina – 50 tūkst. eurų
ФОТО: skelbiu.lt

Департамент культурного наследия на своей странице в Facebook поделился пикантной новостью, в 70 км от Вильнюса продают Даумантишкское поместье, которому почти 200 лет, пишет Made in Vilnius.

"У вас есть уникальная возможность купить жилой дом Даумантишкского поместья, которому почти 200 лет, привести его в порядок и наслаждаться жизнью. Это уникальная возможность, которая не даст уйти в небытие объекту культурного наследия, еще одному свидетелю нашего прошлого. Это поместье упоминается с 1654 г. Известно, что тогда в нем жил дворянин Гружаускас, который женился на Даумантайте. Нынешние постройки появились в 1840 г.", – сказано в сообщении ДКН.

На портале skelbiu.lt указана цена объекта - 50 000 евро.

Из-за нехватки средств на восстановление поместье продают наследники бывших владельцев. Крыша дома провалилась, ее нужно менять. Площадь участка 4,5 га, площадь жилого поместья 336 м2. Ранее в здании были колхозная администрация, библиотека, магазин, жилые помещения.

Поместье находится в Укмергском районе, в деревне Даумантишкяй. Около поместья есть три пруда, неподалеку – озеро Жирнаю, река Швянтои.

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