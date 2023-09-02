Недалеко от Вильнюса продается уникальное поместье, которому почти 200 лет

"У вас есть уникальная возможность купить жилой дом Даумантишкского поместья, которому почти 200 лет, привести его в порядок и наслаждаться жизнью. Это уникальная возможность, которая не даст уйти в небытие объекту культурного наследия, еще одному свидетелю нашего прошлого. Это поместье упоминается с 1654 г. Известно, что тогда в нем жил дворянин Гружаускас, который женился на Даумантайте. Нынешние постройки появились в 1840 г.", – сказано в сообщении ДКН.
На портале skelbiu.lt указана цена объекта - 50 000 евро.
Из-за нехватки средств на восстановление поместье продают наследники бывших владельцев. Крыша дома провалилась, ее нужно менять. Площадь участка 4,5 га, площадь жилого поместья 336 м2. Ранее в здании были колхозная администрация, библиотека, магазин, жилые помещения.
Поместье находится в Укмергском районе, в деревне Даумантишкяй. Около поместья есть три пруда, неподалеку – озеро Жирнаю, река Швянтои.