Налог на подушку в Клайпеде будет взиматься с 2025 года

29 февраля Городской совет Клайпедского самоуправления принял решение о том, что гости города будут платить налог на подушки в размере 1 евро за каждую ночь, проведенную в Клайпеде.

В представленном в феврале проекте решения предлагалось ввести плату за пользование городской общественной инфраструктурой туризма и отдыха с 1 июня 2024 года. Однако предприниматели сомневались, что переходный период всего в три месяца — достаточное время для надлежащей подготовки к введению налога. В связи с разногласиями по поводу сроков был подготовлен новый проект решения, в котором предлагалось установить срок введения налога на 1 января 2025 года.

С одобрения Муниципального совета налог на подушку, первоначально планировавшийся в размере 2 евро, был снижен до 1 евро.