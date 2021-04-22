"Этот год может быть очень важным в планировании клиентами деятельности и резервации мощностей терминала СПГ еще и по причине завершаемого газопровода GIPL между Литвой и Польшей, который открывает дополнительный потенциал на рынке", – отметил в пресс-преизе коммерческий директор Klaipedos nafta Миндаугас Навикас.
Совокупный объем подлежащих распределению мощностей составляет 44,6 тераватт-часов.
В прошлом году до октября было зарезервировано 8,4 тераватт-часов мощностей, а за два года – почти 12 тераватт-часов.
За минувший год, начавшийся на терминале СПГ в октябре прошлого года, был принят 41 газовоз, а до конца сентября этого года ожидаются еще девять. За это время было доставлено 1,73 млн кубометров СПГ, в основном из США (82%).
В этом году терминалом в Клайпеде пользуются шесть компаний из Литвы и Эстонии.
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