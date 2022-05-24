На выбор поставщика электроэнергии осталось меньше месяца: чтобы получить полную информацию, стоит поспешить

"У нас немало клиентов, которые должны сделать выбор до 18 июня. Осталось 25 дней, должны заключать по 12 000-13 000 договоров в день, чтобы успеть к сроку, это если считать с выходными", – сказал представитель ESO Ренальдас Радвила.

По словам представителя ESO, лучше не ждать конца срока, иначе независимым поставщикам будет сложно ответить на звонки, оформить все документы и предоставить всю информацию.

"Мы призываем не ждать последней недели. Проблем с выбором, я думаю, не будет. Будет проблема с обратной связью и получением ответов на вопросы, например, что будет с ночным тарифом, с какого часа, на какой срок, что будет, если расторгнуть договор досрочно", – прибавил он.

По словам Радвилы, сейчас заключают по 4000-7000 договоров в день. На данный момент независимого поставщика выбрали 52,4% из 741 000 человек, осталось 357 000. Клиенты третьего этапа, по словам Радвилы, тоже уже выбирают поставщика.

"Это происходит потому, что можно выбрать начало поставок с опредлеенной даты. Например, подписываешь договор сейчас, а действует он с 1 января 2023 года", – сказал специалист.

Всего в Литве независимого поставщика выбрали 44% клиентов (731 000), осталось сделать выбор 935 000.

"Меньше миллиона до конца года", – заметил Радвила.

Что касается гарантийных поставок, которые начнутся с 1 июля 2022 года, если клиенты второго этапа не выберут поставщика до 18 июня, то надо помнить - это дорогой вариант.

"Проще говоря, это цена за прошлый месяц, помноженная на 1,25. Первое - это цена, а второе, гарантийные поставки возможны только в течение полугода", – сказал представитель ESO.

На вопрос, есть ли вероятность, что некоторые клиенты останутся в выигрыше, если останутся у гарантийного поставщика, Радвила заметил, что лучше в таком случае выбирать нефиксированные цены у независимого поставщика (они связаны с рыночными ценами), это будет дешевле гарантийных поставок.

"Мы должны сравнивать не фиксированные планы, а гарантийные поставки с планами независимых поставщиков, которые "привязаны" к бирже, в таком случае гарантийные поставки будут дороже. Если человек выбирает между гарантийными поставками и нефиксированным планом, то я советовал бы выбрать второй вариант", – сказал Радвила.

Он признал, что 1100 клиентов первого этапа еще получают гарантийные поставки. ESO не отключает поставки сразу же по прошествии 6 месяцев.

"(...) мы стараемся понять, по какой причине клиент не сделал выбор. У нас есть клиенты, которые платят от имени покойных родственников, они не переписали договор. Мы стараемся понять причину", – сказал представитель ESO.

Радвила рассказал о некоторых мифах, связанных с либерализацией. Например, некоторые жители думают, что из-за смены поставщика услуги надо менять проводку. Он заметил, что ничего менять не надо, инфраструктуру обеспечивает ESO.

Еще один миф - все соседи многоквартирного дома должны выбирать одного поставщика. Это не так, каждая квартира может выбрать то, что ей больше подходит.

"Некоторые говорят, что хотят выбрать ESO, но этого сделать нельзя, компания предоставляет только гарантийные услуги", - заметил Радвила.

Многие считают, что ESO в первую очередь в случае неполадок будет предоставлять услуги клиентам Ignitis, но это заблуждение - ESO устраняет все неполадки, независимо от того, кто поставляет электроэнергию конкретному хозяйству.

Радвила убежден, что независимые поставщики не злоупотребляют ценами, и конкуренция будет действовать.

Сейчас жители могут делать выбор из следующих поставщиков: Ignitis, Elektrum Lietuva, Perlas Energija, Enefit, EGTO energija, Birštono elektra.