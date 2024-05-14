2024.05.14 16:55

На воды Немана спущена самая большая в Балтии баржа

 
ru.DELFI.lt
Į Nemuną nuleidžiama didžiausia vidaus laivybos barža Baltijos šalyse
Į Nemuną nuleidžiama didžiausia vidaus laivybos barža Baltijos šalyse
ФОТО: Susisiekimo ministerija
Поскольку возрос спрос на перевозки грузов по Неману между Клайпедой и Каунасом, Дирекция внутренних водных путей сама занялась строительством новой баржи. Баржа грузоподъёмностью 1800 тонн в 2023-2024 гг. была построена в Каунасском зимнем порту. 14 мая ее официально спустили на воду.

Баржа длиной более 75 м может вместить 90 контейнеров. Она приспособлена для использования на внутренних водах. Максимальная грузоподъемность баржи впечатляет - 1800 тонн. Это грузоподъемность 25-ти (70 т) вагонов или 75-ти (24 т) тягачей.

Баржу построили специалисты Дирекция внутренних водных путей по проекту Western Baltic Engineering.

Министр транспорта Марюс Скуодис сказал, что логистика на водных путях - обычный и удобный способ перевозки грузов, особенно нестандартных габаритов, тяжелых.

Основной водный путь в Литве - река Неман и Куршский залив (Каунас-Клайпеда). Он связан с международными маршрутами в Балтийском море.

В недалеком будущем стратегическое значение будет иметь и порт в Юрбаркасе.

На новой барже в этом году планируют перевозить зерно.

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