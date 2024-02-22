На смену гостинице Kempinski приходит новый бренд

 
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ФОТО: Organizatorių nuotr.

С мая 2024 года в историческом здании телеграфа, в сердце столицы Литвы, откроется гостиница сети Hilton - Grand Hotel Vilnius, Curio Collection by Hilton, которая сменит находившуюся здесь гостиницу Grand Hotel Kempinski Vilnius. Это будет первая гостиница бренда Curio Collection by Hilton в странах Балтии.

Управлять новой гостиницей будет Apex Alliance Hotel Management – независимая компания по управлению гостиницами. По словам владельца гостиницы Марюса Якулиса Янсона, было решено перейти в новый этап: заключен договор о франчайзинге с сетью Hilton.

Договор с владельцем нынешней гостиницы расторгнут по обоюдной договоренности.

Curio Collection by Hilton – сеть 5-звездочных гостиниц, размещенных в исторических зданиях. В мире нет двух одинаковых гостиниц сети Curio Collection by Hilton (всего из 160).

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