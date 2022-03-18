Очень важно поддерживать малый бизнес и пенсионеров, которые работают ради прибавки к небольшой пенсии.
На прилавках центрального кедайняйского рынка на ул. Янушавос уже появилась свежая зелень. Там есть выращенные в Кедайняйском районе огурцы, салат, редис и зелень.
"Предлагаем отведать огурцов, выращенных в деревне Бейнайчай. Они стоят 6 евро за килограмм. Люди покупают огурцы, всем хочется свежести, первой зелени", – сказала торговка Гражина.
Она рассказала, что чаще люди покупают репчатый лук (80 центов за пучок), редиску (около 80 центов), салат (килограмм 4 евро). По словам Гражины, салата обычно берут по 100 г.
На рынке есть и дары прошлогоднего урожая: картошка, морковка, другие овощи.
"Покупают люди и яблоки, тут выбор большой. Килограмм стоит 1,2 евро. Килограмм красивой морковки - 60 центов, картошки – от 40 до 80 центов. Все зависит от размера картишки. Есть и квашеная капуста, хрен. Все деревенское, настоящее, вкусное", – сказала Гражина.
Она заметила, что покупателей в последние дни на рынке стало заметно меньше.
"Трудно сказать, почему, но людей мало. В субботу бывает больше, а в среду очень мало. Мы приглашаем людей на рынок, ведь хорошо прогуляться, можно поторговаться, пообщаться. Издавна рынок был частью культуры, общения. Давайте поддерживать малый бизнес. Большие магазины всегда выживут, а нам очень сложно", – сказала Гражина.
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