На рынке недвижимости в Литве — изменение цен: аналитики говорят о достигнутом пике

“Большая часть роста цен объясняется увеличением затрат на строительство и быстрым ростом заработной платы, что привело к дисбалансу спроса и предложения”, — объясняет Йокубас Маркявичюс, директор отдела финансовой стабильности ЦБ.

"По сравнению с тем, что у нас было в 2005-2007 годах, они не так уж и далеки, но впервые после этого периода они начали отставать - судя по разным показателям, они поднялись примерно на 6 процентов. Чем больше разрыв, тем больше риск коррекции, но это не те катастрофические уровни, которые мы видели раньше”, — отмечает он.

По данным ЦБ, повышение процентных ставок не уменьшило кредитный поток в банках.

“Интересно, что доля домов, купленных в кредит, даже увеличилась. Значительно уменьшилось количество тех, кто покупает на собственные средства”, — говорит Й. Маркявичюс.

Последние данные показывают, что рост цен на жилье остается высоким, но достиг своего пика.

“И индекс повторяющихся сделок ЦБ, и индекс цен на жилье Ober-haus показывают стагнацию, если смотреть в годовой перспективе, и даже небольшое замедление роста цен.

Мы видим замедление роста цен и в последних объявлениях. Цены в объявлениях о продаже жилья на Aruodas.lt с июля постепенно снижаются. И ожидания населения в опросах не о росте цен, а о стабилизации цен. Стабилизации цен ожидают 73 процента населения, при этом рекордно мало людей ожидают роста, также немногие ожидают падения", - сказал Й. Маркявичюс.

Председатель правления ЦБ Гедиминас Шимкус отметил, что снижение цен на недвижимость уже заметно в мире, и Литву подобные тенденции не обойдут стороной.

“Снижение цен на недвижимость видно за Атлантикой — в США, Канаде. Не исключено, что охлаждение цен на жилье не обойдет стороной и нашу страну. Три четверти домохозяйств уже не ожидают роста цен на жилье в ближайшие годы, становится больше и аналогичных оценок экспертов по недвижимости. Ожидают, что рост цен на недвижимость будет более сдержанным и устойчивым, можно будет даже увидеть небольшое снижение цен в крупных городах Литвы”, – говорит Г. Шимкус.

Главный экономист Luminor Жигимантас Маурицас также отмечает, что во многих западных странах уже началось изменение цен на жилье. Он не исключает, что мы увидим перемены и в Литве.

“В Швеции изменение цен достаточно выражено — 10% от максимального уровня, кривая США (цен на жилье — ред.) начинает изгибаться, Литва более инертна, поэтому пока мы не очень видим.

Ключевой вопрос заключается в том, насколько эти цены могут упасть. Есть разные исследования, допустим в Великобритании колеблется в пределах 5-10%. Европейский центральный банк недавно выпустил публикацию, в которой говорится, что повышение процентных ставок на 1 процентный пункт может привести к снижению цен примерно на 5%. Если это рост от очень низкого уровня, может быть, до 9 процентов.

Литва находится в относительно лучшем положении - у нас очень высокий рост номинального дохода, это не обязательно означает, что цены могут номинально упасть. Несколько лет подряд заработная плата может расти достаточно быстро - на 6-10 процентов, а цены могут оставаться стабильными, но это не обязательно приведет к изменению. Лично я не исключаю, что в отдельных сегментах мы можем увидеть корректировки и в Литве”, — считает экономист.