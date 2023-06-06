На прошлой неделе LTG Cargo отклонила 47 заявок на перевозку грузов

Всего на прошлой неделе компания получила 615 заявок на перевозку грузов. После проверки на соответствие применяемым компанией принципам санкционного контроля и нулевой толерантности к риску на прошлой неделе были одобрены 450 заявок на перевозку грузов, 47 заявок отклонены, 17 из отклоненных заявок на перевозку грузов касались экспорта или импорта из/или в Беларусь. Еще по 118 заявкам решение будет принято после тщательной оценки информации, указанной клиентами, говорится в пресс-релизе.

Отмечается, что на прошлой неделе компания отклонила заявки на перевозку 306 вагонов: 136 вагонов с химическими и минеральными удобрениями, 62 вагона с углем, 45 вагонов с нефтью и нефтепродуктами, 21 вагон с продуктами питания и 15 грузов в контейнерах.

В сообщении указывают, что в мае было получено 2 616 заявок на перевозку грузов. После оценки соответствия применяемым компанией принципам санкционного контроля и нулевой толерантности к риску в прошлом месяце было одобрено 2 277 заявок на перевозку грузов. 299 заявок были отклонены. Треть этих отклоненных заявок на перевозку грузов (100 единиц) связаны с экспортом или импортом из/в Беларусь.