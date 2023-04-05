На прошлой неделе LTG Cargo отклонила 22 заявки на перевозку грузов: 7 их них - из или в Беларусь

После проверки на соответствие применяемым компанией принципам санкционного контроля и нулевой толерантности к риску на прошлой неделе были одобрены 210 заявок на перевозку грузов, 22 заявки отклонены, еще по 37 заявкам решение будет принято после тщательной оценки информации, указанной клиентами, говорится в пресс-релизе.

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По данным компании, больше всего заявок было отклонено на перевозку химических веществ – не были одобрены заявки на перевозку 69 вагонов с этим грузом. Кроме того, компания отклонила 17 заявок на перевозку вагонов с углем, по 11 вагонов со стройматериалами и нефтью и нефтепродуктами, а также 9 вагонов с цементом.

Всего с 1 марта компания LTG Cargo получила 2 659 заявок на перевозку грузов. После оценки соответствия применяемым компанией принципам санкционного контроля и нулевой толерантности к риску с начала марта было одобрено 2 084 заявки на перевозку грузов. 538 заявок были отклонены. Около половины этих отклоненных заявок на перевозку грузов (270 единиц) связаны с экспортом или импортом из/в Беларусь.

LTG Cargo реагирует на любые возможные попытки обхода действующих международных санкций. Компания придерживается и впредь будет придерживаться принципиальной позиции – продолжает последовательную работу с иными ответственными за санкционный контроль учреждениями с целью предотвращения любых попыток обхода ограничений.

Компания проводит особо тщательную проверку всех грузов, расширила объем информации, требуемой от клиентов, ужесточила правила подачи заявок и повышает аналитические возможности.