На прилавках появились первые литовские огурцы, их стоимость лишает дара речи

В этом году урожай собирают раньше, чем в прошлом, поскольку было больше солнечных дней.

"Урожай появился раньше. В первый день мы собрали две тонны огурцов. Их отправили в магазины. Всего за сезон поставим около 3000 тонн огурцов", – рассказал директор Agrošiltnamiai Паулюс Андреявас.

Агроном компании Йонас Валявичюс рассказал, как удалось собрать такой ранний урожай – было больше солнца, вот урожай быстрее и созрел. Агроном рассказал, как определить свежесть овоща. Огурец должен быть твердым, но не "резиновым", не сухим, при переламывании должен слышаться хруст.

Этот ранний овощ не всем будет по карману.

Андреявас не скрывает, что из-за увеличения расходов цена в этом году будет на 20-30% выше.

"Продукция так сильно, как расходы, не подорожала. Но этот рост на прилавках увидим. Согласно подсчетам, килограмм первых литовских огурцов будет стоить 6-9 евро. Огурцы из небольших хозяйств уже продают в магазинах в течение месяца. Правда, их цена была 12 евро за кг.

"На этой неделе мы получили больше огурцов. Но это первый урожай, его можно найти только в крупнейших магазинах. Цена будет не больше чем на 15% выше, чем в прошлом году", – сказала представитель Maxima Рима Аукштуолите.

Покупателей цена на огурцы поражает - она в несколько раз выше цены на мясо – килограмм свинины стоит 2,5 евро.

Некоторые, увидев цену, шутили, что огурцы, видимо, выращены на снегу. Люди считают, что приемлемой была бы цена в 4 евро за кг.