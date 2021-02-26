На прилавках литовских магазинов появились первые местные короткоплодные огурцы

Правда, пока жители не покупают огурцы массово. Килограмм таких огурцов стоит 6 евро, поэтому их покупают понемногу.

"Мы уже собираем урожай и везем огурцы в торговые центры", – сказал Паулюс Андреявас, директор ЗАО Agrošiltnamiai.

Pirmieji agurkai © Organizacijos archyvas

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"Первые огурцы покупают скорее как десерт. Цена адекватная. Мы даже начали продавать их дешевле, чем привозные. Если бы мы просили 10 евро за кг, мы бы лишились покупателей. В магазинах цена на наши огурцы составляет 5,99 евро за кг, в течение месяца она снизится до доступной для всех", – сказал Андреявас.

Часть урожая продают по интернету, но минимальное количество в таком случае составляет 5 кг. Из 20–30 тонн в неделю (такой урожай снимают) по интернету продают 1 тонну.

Согласно прогнозам, первые литовские помидоры будут стоить 2,5-3 евро за кг.