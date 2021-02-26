На прилавках литовских магазинов появились первые местные короткоплодные огурцы

Правда, пока жители не покупают огурцы массово. Килограмм таких огурцов стоит 6 евро, поэтому их покупают понемногу.
"Мы уже собираем урожай и везем огурцы в торговые центры", – сказал Паулюс Андреявас, директор ЗАО Agrošiltnamiai.
"Первые огурцы покупают скорее как десерт. Цена адекватная. Мы даже начали продавать их дешевле, чем привозные. Если бы мы просили 10 евро за кг, мы бы лишились покупателей. В магазинах цена на наши огурцы составляет 5,99 евро за кг, в течение месяца она снизится до доступной для всех", – сказал Андреявас.
Часть урожая продают по интернету, но минимальное количество в таком случае составляет 5 кг. Из 20–30 тонн в неделю (такой урожай снимают) по интернету продают 1 тонну.
Согласно прогнозам, первые литовские помидоры будут стоить 2,5-3 евро за кг.
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