На один день в Вильнюсе был закрыт магазин Ikea

Эту информацию подтвердила представитель Ikea Рената Данте.

"Сегодня ночью в помещении склада Ikea в Вильнюсе произошел инцидент.

Под утром сработала сигнализация. Пожарные-спасатели ликвидировали пожар, люди во время инцидента не пострадали. Сейчас в помещениях ликвидируют последствия пожара, поэтому магазин IKEA и шведский ресторан в Вильнюсе сегодня не работают", – информировала Данте.

Она заверила, что 10 мая магазин будет работать в обычном режиме.