aA
В связи с тем, что российский концерн "Газпром" по неизвестным причинам остановил транзит газа в Калининградскую область РФ через Литву, глава литовской газопередающей компании Amber Grid Немунас Бикнюс заявил, что это не повлияло на потребителей в Литве.
На Литву не повлияла остановка транзита газа в Калининградскую область
© Amber Grid

Н. Бикняюс не смог раскрыть более подробные детали причин решения российской компании.

"Столько, сколько написали, столько этой информации, на сегодняшний день, можем дать (...) Мы получили информацию, только и всего", – сказал BNS Н. Бикнюс.

По его словам, ранее были подобные эпизодические случаи, когда транзит прекращался по причине проведения ремонтов.

Статьи по теме:
"Газпром" объявил о готовности поставлять газ в Калининград минуя Литву  (935)
Amber Grid: в морозы потребление газа для производства тепла выросло в 2 раза  (4)

"В данный момент нет влияния на Литву, (...) газ поставляется по разным направлениям, наши потребители совершенно не страдают из-за этого. У нас есть договор на условиях ship or pay (с "Газпромом"), ну, а то, что запланировано, будет получено", – сказал Н. Бикнюс.

Он не смог ответить на вопрос, ведется ли сейчас в Калининградской области какой-либо ремонт, однако в ответ на вопрос о том, если бы он имел место, был ли бы он секретом, он сказал: "Думаю, что нет".

Во вторник Amber Grid сообщила, что по просьбе российского газового концерна "Газпром" временно остановлен транзит газа из Литвы в Калининградскую область Российской Федерации. Газ в эту область РФ обычно поставляется транзитом через Литву и Беларусь. Причины остановки транзита не сообщаются.

По данным Amber Grid, потоки газа в Литву из Беларуси являются стабильными. Литовские потребители газа обеспечиваются газом не только по трубопроводу из России, но через Клайпедский терминал сжиженного природного газа (СПГ), из Латвийского газохранилища.

Договор Amber Grid с "Газпромом" действует до конца 2025 года, согласно ему газ поставляется по форму "транспортируй или плати" (англ. ship or pay).

Оператор сообщил BNS, что для потребностей Литвы и Балтийских стран из Беларуси в литовскую систему передачи газа через учетную станцию в Котловке в 2020 году было впущено около 10 тераватт-часов газа. Это менее трети всего впущенного в Литву газа, предназначенного для трех Балтийских стран (33 тераватт-часов).

В середине января литовская компания сообщила, что в прошлом году в Калининградскую область было поставлено 24,9 тераватт-часа газа – на 4,2% меньше, чем в 2019 году (26 тераватт-часов).

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Советник президента Литвы призывает не импортировать газ из России через клайпедский терминал (62)

Советник президента Литвы Гитанаса Науседы Ярослав...

Газопровод в Польшу пройдет под рекой Неман (10)

В рамках прокладки газопровода из Литвы в Польшу на...

СМИ: для газопровода GIPL планировалось приобретение компонентов из России (17)

Литовская компания Alvora , которая строит...

СПГ в Литву было импортировано больше, чем газа "Газпрома" (28)

В первом квартале этого года три четверти...

Газопроводу Литвы и Латвии будет выделено 4,9 млн евро помощи ЕС (3)

На повышение мощностей литовско-латвийскому...

TOP новостей

В Литве решают, на каких условиях в школы вернут детей (16)

Правительство Литвы вместе с экспертами обсуждает,...

Премьер: Литва не будет использовать российскую вакцину "Спутник V" (652)

Премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что Литва...

Крупные компании боятся открытия малого бизнеса: если уровень заболеваемости вырастет, некому будет работать

Глава Литовской ассоциации муниципалитетов...

Спикер парламента Литвы: мы слишком много внимания уделяем вакцине "Спутник V" (64)

Спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен...

Политики и эксперты отвечают на вопрос - зачем Россия приостановила транзит газа через Литву? (52)

В связи с временной простановкой транзита газа через...