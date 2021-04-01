Газовоз Coral Fungia, который еще в понедельник пришел из Высоцка, где действует завод СПГ "Новатэка", в четверг пришвартовался у плавучего газохранилища Independence, показывают данные порталов myshiptracking.com, vesselfinder.com и marinetraffic.com.
Этот газовоз должен был привезти 9,5 тыс. кубометров СПГ, показывает график оператора Klaipedos nafta.
В Клайпеду в прошлые выходные прибыл и девятый крупный груз газа из США. Судно Cool Runner пришло из порта Инглсайд, оно привезло около 138 тыс. кубоуметров СПГ.
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