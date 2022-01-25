В ее отчете говорится, что правительству важно собирать больше налоговых поступлений и расширять налоговую базу, особенно за счет налогов на недвижимость и экологических сборов, которые в Литве ниже, чем в других странах.

"Литовская экономика хорошо пережила кризис и быстро восстанавливается. Внутренний спрос был ключевым фактором роста, обусловленным продолжающимся ростом заработной платы и восстановлением инвестиций", — отметил глава миссии Борха Грасиа в отчете МВФ.

"Экономика продолжит расти в 2022 году, хотя и более медленными темпами", — заявил глава миссии МВФ.

Согласно отчету, хотя инфляция в Литве снизится во второй половине этого года, в краткосрочной перспективе цены могут вырасти, поэтому правительству необходимо будет поддерживать финансовую и экономическую стабильность и обеспечивать устойчивость к будущим потрясениям путем постепенного восстановления фискальных резервов.

Эксперты МВФ отмечают, что при благоприятной экономической ситуации Литва должна улучшить системы здравоохранения и образования, сократить социальное неравенство и бедность.