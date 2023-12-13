Мужчина удивлен – в Литве продают биологически активные добавки из России

В письме в редакцию Delfi Мартинас писал, что российские БАДы ввозит находящаяся в Паневежисе компания Baltkos.
На сайте компании на самом деле сообщается, что она сотрудничает с поставщиками из разных стран, включая Россию. Есть и список производителей – на русском языке. Мужчина, ответивший по указанному на сайте Baltkos телефону, сказал, что напрямую из России они товары не везут.
По его словам, компания привозит их из Латвии и Эстонии. В ассортименте компании всего 5% российских продуктов.
"До войны российские продукты составляли 30–50% нашего ассортимента", – сказал он.
На вопрос, почему на сайте сказано о сотрудничестве с Россией, он сказал, что сайт не редактировали уже 5 лет.
Он также сказал, что люди не просто покупают российские продукты, но умоляют их продать.
После беседы с журналистом Delfi сайт компании стал недоступным.
ГПВС в комментарии Delfi указала, что все БАДы, которые поставляют на литовский рынок должны быть нотифицированы, т.е. о них в установленном законом порядке должны сообщить службе, тогда их включают в список нотифицированных БАДов.
По данным ГПВС, в этом списке есть и товары, нотифицированные компанией Baltkos. Представители ГПВС сказали, что БАДы из третьих стран при нотификации проходят тщательную проверку.