Мужчина удивлен – в Литве продают биологически активные добавки из России

 
Корнелия Миколайтите
ru.DELFI.lt
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Maisto papildai
ФОТО: Shutterstock nuotr.

В Литву нелегко ввезти российские товары, но санкции охватывают не все сферы. В редакцию портала Delfi обратился читатель, который обнаружил, что на сайтах в Литве продают российские биологически активные добавки (БАДы). Легальна ли такая торговля? Государственная продовольственно-ветеринарная служба (ГПВС) пояснила, что продажа таких товаров разрешена, если продукты были нотифицированы.

В письме в редакцию Delfi Мартинас писал, что российские БАДы ввозит находящаяся в Паневежисе компания Baltkos.

На сайте компании на самом деле сообщается, что она сотрудничает с поставщиками из разных стран, включая Россию. Есть и список производителей – на русском языке. Мужчина, ответивший по указанному на сайте Baltkos телефону, сказал, что напрямую из России они товары не везут.

По его словам, компания привозит их из Латвии и Эстонии. В ассортименте компании всего 5% российских продуктов.

"До войны российские продукты составляли 30–50% нашего ассортимента", – сказал он.

На вопрос, почему на сайте сказано о сотрудничестве с Россией, он сказал, что сайт не редактировали уже 5 лет.

Он также сказал, что люди не просто покупают российские продукты, но умоляют их продать.

После беседы с журналистом Delfi сайт компании стал недоступным.

ГПВС в комментарии Delfi указала, что все БАДы, которые поставляют на литовский рынок должны быть нотифицированы, т.е. о них в установленном законом порядке должны сообщить службе, тогда их включают в список нотифицированных БАДов.

По данным ГПВС, в этом списке есть и товары, нотифицированные компанией Baltkos. Представители ГПВС сказали, что БАДы из третьих стран при нотификации проходят тщательную проверку.

Įmonės „Baltkos puslapis“ / Ekrano nuotr.
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