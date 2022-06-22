"Когда речь идет о транзите в Калининград, когда мы говорим о влиянии на нашу транспортную отрасль - это уже включено, мы включили влияние санкций. Мы планируем, что в этом году Литовские железные дороги перевезут примерно на 50% грузов меньше, чем планировалось, здесь нет ничего нового из перспективы транспортного сектора", — заявил министр журналистам в среду в Вильнюсском аэропорту.
"Я бы призвал всех воздержаться от резкой риторики, даже не взглянув на цифры. Показатели стали, по которой вступили в силу санкции, таковы, что можно даже потерять такие цифры в сети железных дорог - настолько они малы", — сказал Скуодис.
Министр не стал комментировать, какие ответные меры может предпринять Россия в связи с запретом транзита этих товаров и готова ли к ним Литва.
Представитель ЛЖД Мантас Дубаускас сообщил, что компания проинформировала клиентов в Калининграде на прошлой неделе, за день до вступления санкций в силу.
"О санкциях также сообщается публично, с какого момента они вступают в силу, информация доступна как компаниям, так и клиентам. И клиентам было сообщено, чтобы не заполняли грузы такими товарами", — сказал Дубаускас журналистам в среду.
В прошлом году компания LTG Cargo перевезла около 51,1 млн тонн грузов, примерно пятая часть из них - транзит в Калининград.
Москва обвиняет Литву в ограничениях на поставки стали и черных металлов в Россию, которые вступили в силу на прошлой неделе, но официальные лица Литвы говорят, что они лишь применяют санкции ЕС в связи с вторжением России в Украину.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Министр обороны Литвы: Россия может прибегнуть к провокациям, поскольку ее армией командуют "недоумки"
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас предупредил,...
Части вильнюсцев придется менять способ отопления домов
Через год Вильнюс вводит запрет на отопление домов...
Спецэфир Delfi: как живут "Украинцы в Литве"?
"Українці у Литві / Украинцы в Литве" — самая большая...
Длинные выходные на литовских курортах: свободных мест почти не осталось
На Ивана Купалу в Литве обещают отличную погоду....
Глава МИД Литвы: о санкциях по калининградскому транзиту стало известно в марте
О санкциях по калининградскому транзиту стало известно...