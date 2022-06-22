"Когда речь идет о транзите в Калининград, когда мы говорим о влиянии на нашу транспортную отрасль - это уже включено, мы включили влияние санкций. Мы планируем, что в этом году Литовские железные дороги перевезут примерно на 50% грузов меньше, чем планировалось, здесь нет ничего нового из перспективы транспортного сектора", — заявил министр журналистам в среду в Вильнюсском аэропорту.

"Я бы призвал всех воздержаться от резкой риторики, даже не взглянув на цифры. Показатели стали, по которой вступили в силу санкции, таковы, что можно даже потерять такие цифры в сети железных дорог - настолько они малы", — сказал Скуодис.

Министр не стал комментировать, какие ответные меры может предпринять Россия в связи с запретом транзита этих товаров и готова ли к ним Литва.

Представитель ЛЖД Мантас Дубаускас сообщил, что компания проинформировала клиентов в Калининграде на прошлой неделе, за день до вступления санкций в силу.

"О санкциях также сообщается публично, с какого момента они вступают в силу, информация доступна как компаниям, так и клиентам. И клиентам было сообщено, чтобы не заполняли грузы такими товарами", — сказал Дубаускас журналистам в среду.

В прошлом году компания LTG Cargo перевезла около 51,1 млн тонн грузов, примерно пятая часть из них - транзит в Калининград.

Москва обвиняет Литву в ограничениях на поставки стали и черных металлов в Россию, которые вступили в силу на прошлой неделе, но официальные лица Литвы говорят, что они лишь применяют санкции ЕС в связи с вторжением России в Украину.