Марюс Скуодис отмечает, что 2025 год его не устраивает, и он намерен искать способы ускорить работы.
Он говорил об этом в среду на заседании парламентского Комитета по экономике.
По словам министра, до конца 2024 года, когда истечет срок полномочий этого правительства, намечается проложить примерно половину отрезка магистрали от границы с Польшей до Мариямполе, между тем Польша планирует проложить свою часть магистрали в 2022-2023 году.
"Смотрим, возможно ли что-то ускорить. Мы работаем с процедурами получения земли, идут работы по подготовке технического проекта", - добавил М. Скуодис.
Дирекция автодорог говорит, что на реализацию проекта понадобится около 300 млн евро.
Четырехполосная Via Baltica соединит Таллин, Ригу, Каунас и Варшаву.
Общая протяжённость Via Baltica в Литве составляет 274 километра, проекту присвоен статус особой государственной важности.
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