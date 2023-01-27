По его словам, для реализации этого должны сотрудничать все три страны Балтии.

"Литва выделяет все необходимые ресурсы и прилагает все усилия для реализации плана ускорения синхронизации. Мы должны стремиться к максимальной устойчивости электрических систем и подготовиться к более быстрой синхронизации, поэтому мы очень тщательно контролируем все шаги по реализации необходимой инфраструктуры. Это требует безусловной сосредоточенности всех участвующих сторон на всех уровнях", - сказал Д. Крейвис.

В сообщении говорится, что синхронизация с Западной Европой в Литве считается одним из важнейших приоритетов государства, поэтому электросети страны для ее более быстрой реализации планируется подготовить до конца 2023 г.

"Выход из системы БРЭЛЛ и синхронизация с электросетями континентальной Европы должны происходить как можно скорее", - подчеркнул министр.

В пятницу в Таллинне Д. Крейвис встретился с министрами энергетики Латвии и Эстонии. На встрече обсуждались актуальные вопросы энергетической безопасности в регионе и Евросоюзе, а также реализация стратегических проектов энергетической безопасности.

По словам министра, министры стран Балтии также обсудили цели и существующие препятствия для развития возобновляемой энергетики.

ELTA напоминает, что страны Балтии вместе с Беларусью и Россией входят в так называемое кольцо БРЭЛЛ (система IPS/UPS), которое контролируется из Москвы. Пока Литва, Латвия и Эстония договорились, что синхронизируются с европейскими энергосетями и отключаться от БРЭЛЛ в 2025 году, хотя Литва хотела бы осуществить это уже в первой половине 2024 г.