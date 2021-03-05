"Пока у нас нет такого анализа, но при подготовке долгосрочной стратегии это будет один из вопросов", – сказал BNS М. Скуодис.

"Это стратегический вопрос, который мы хотим оценить с более широким видением до 2050 года, когда мы хотим сделать (...). Давайте представим, что у нас будет скорый поезд до Клайпеды. Ситуация полностью изменится", – комментировал министр на заседании Комитета по аудиту на этой неделе.

Глава Комитета по аудиту, бывший европарламентарий Зигимантас Бальчитис сказал, что без этого ответвления возможности Клайпедского порта конкурировать с соседними портами будут низкими – Rail Baltica соединит Рижский и Таллинский порты.

"Грузы, пришедшие в Клайпедский порт, сразу бы могли грузить на платформы и доставлять по Rail Baltica до самой Португалии", – заявил на заседании комитета З. Бальчитис, который в 2001-2007 годах был министром транспорта и финансов в правительстве социал-демократов.

З. Бальчитис утверждает, что если не будет ответвления Rail Baltica в Клайпедский порт, то грузы будут доставляться через Таллинский и Рижский порты, которые будут генерировать огромные их потоки, а Клайпеда не будет конкурентоспособной.

"Практически Rail Baltica предназначена для обслуживания Таллинского и Рижского портов. Если они будут генерировать огромные грузопотоки, то я очень сомневаюсь, что наш порт будет конкурентоспособным в недалеком будущем, после запуска Rail Baltica", – сказал он.

По его словам, при утверждении проекта Rail Baltica, предусматривалось ответвление в Клайпедский порт через Паневежис.

По словам М. Скуодиса, в финансовой перспективе ЕС на 2021-2027 годы потребность финансирования Rail Baltica предусмотрена в 1,737 млрд евро, но эта сумма может меняться.

Вице-министр транспорта Лорета Маскалёвене сказала, что с учетом обещаний Евросоюза по финансированию Rail Baltica, проекту все равно не достает около 0,5 млрд евро.

Из запрошенных в прошлом году 298 млн евро под проект было получено лишь 29 млн евро помощи ЕС. Ранее сообщалось, что Литва из 2,1 млрд европейской помощи пока обеспечила себе 339 млн евро, а весь проект – около 940 млн евро, или 19% необходимого финансирования ЕС.

Вся стоимость проекта Rail Baltica составляет минимум 7 млрд евро, ее протяженность – 870 км, а только в Литве – 392 км, здесь трасса проходит от границы Литвы с Польшей через Каунас и Паневежис, в Латвии она будет пересекать Ригу, в Эстонии – Пярну и Таллин.