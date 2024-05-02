2024.05.02 10:40

Министр обороны пригласил оборонные компании США инвестировать в Литве

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Laurynas Kasčiūnas
Laurynas Kasčiūnas
ФОТО: DELFI / Karolina Gudžiūnienė

Во вторник министр обороны Лауринас Кащюнас пригласил оборонные компании США инвестировать в Литве. По его словам, сейчас особенно важны инвестиции крупных производителей оружия и боеприпасов.

"Правительство Литвы подписало протокол о намерениях с немецким гигантом оборонной промышленности Rheinmetall, который планирует построить в стране завод по производству боеприпасов. Мы видим большой потенциал сотрудничества между оборонной промышленностью США и Литвы, поэтому надеемся на поддержку, чтобы дать бизнесу сигнал о том, что Литва – надежный партнер", - подчеркнул Л. Кащюнас на встрече с заместителем министра обороны США Уильямом ЛаПланте во вторник.

Как сообщает Министерство обороны, в ходе встречи министр поблагодарил США за вклад в безопасность Литвы, говоря, что присутствие американских солдат в стране является критическим сдерживающим фактором.

На встрече также было представлено видение новой создаваемой Национальной дивизии, инвестиции в развитие возможностей Литовской армии, а также подчеркнута необходимость дальнейшего укрепления сотрудничества между странами в сфере оборонной промышленности.

Как указывает министерство, в ходе визита в США Л. Кащюнас также посетил компанию Aevex Aerospace, производящую беспилотные системы, и гиганта по производству систем вооружения Lockheed Martin, у которого Литва закупает различное вооружение и боеприпасы на сумму более 1 млрд. доллары США.

Запланирована также встреча министра с руководством компании Northrop Grumman, крупнейшего в мире производителя боевых и учебных боеприпасов и систем вооружения среднего калибра.

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