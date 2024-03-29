Министр коммуникаций и транспорт: в 2025 г. Каунасский аэропорт сможет принимать 2 млн пассажиров в год

"Нынешний терминал приспособлен для обслуживания 1 млн путешествующих в год. Но в этом году через него путешествовало 1,3 млн человек. (…) Кто-то принял правильные решения, потому что есть возможность расширения с обеих сторон. И мы стремимся уже в следующем году принимать 2 млн путешествующих в год", - сказал М. Скуодис в пятницу в Каунасе.

Генеральный директор Литовских аэропортов Симонас Барткус отметил, что в 2024 году пассажиропоток, проходящий через Каунасский аэропорт, достигнет 1,5 млн пассажиров и продолжит расти в будущем. Поэтому, по его словам, развитие аэропорта продолжится до тех пор, пока в 2052 году он не сможет принимать около 3 млн. человек в год.