"Если оценивать ситуацию, каковы отношения Литвы с Китаем, то наш экспорт в Китай составляет около 1% всего литовского экспорта. На самом деле это не особенно большой наш партнер, поэтому особого воздействия на экономику и бизнес Литвы мы не ожидаем", - сказала Гинтаре Скайсте журналистам в пятницу после заседания правительства, отвечая на вопрос, будут ли заложены в бюджет следующего года средства на компенсацию бизнесу вероятных потерь.
"Можно прогнозировать определенные изменения, и я думаю, что при принятии решений, куда ему следует направить свои усилия, бизнес должен взвесить и риски, которые могут возникнуть в сотрудничестве и с Китаем, и с Беларусью, и с другими государствами", - сказала министр.
В четверг стало известно, что литовские таможенники не могут растаможить товары в Китае, так как последний с декабря вычеркнул Литву из системы таможенного декларирования страны.
Китай в последнее время выражал протесты из-за развития Литвой связей с Тайванем, открытия представительства этого острова в Вильнюсе.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Новое предложение: не платить пособие по безработице тем, кто не хочет платить за тесты из своего кармана (129)
В Литве появилось новое предложение: не платить...
Важная деталь нового налога на автомобиль: только заплатив налог, можно участвовать в движении (56)
В представленном правительству Литвы новом законе о...
У президента есть вопросы: в понедельник обсудит с премьером "паспорт возможностей" для детей (21)
Президент Литвы Гитанас Науседа в понедельник...
Депутат о новом штамме коронавируса: вполне возможно, что он уже в Литве (36)
Новый штамм коронавируса "омикрон", который неделю...
Компания Lidl меняет правила: в некоторых магазинах "паспорт возможностей" проверять не будут (39)
С 6 декабря все магазины Lidl будут работать с 7 до 23 ч....