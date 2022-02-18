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Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис не раскрывает, какие меры по управлению энергетическим хозяйством будут приняты, если в стране понадобится объявить экстремальную ситуацию. Оппозиция уверяет, что такой план может стать спасением лишь "на короткий период".
Министр: энергосистема Литвы готова к экстремальной ситуации
© DELFI / Tomas Juodelis

"Имеются вполне четкие планы относительно того, что мы будем делать в случае экстраординарной ситуации в Литве. У нас есть запасы и газа, и горючего: дизельного топлива, бензина. В отношении стабильности электросистемы выработан очень четкий план. Не могу лезть глубже, но дома у всех будет тепло и светло - это я могу гарантировать", - заявил министр журналистам в пятницу после заседания парламентских Комитета по национальной безопасности и обороне и Комиссии по энергетике и гармоничному развитию".

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На нем парламентарии обсудили ситуацию с литовской энергетикой в контексте геополитических событий в Европе.

"Аграрий" Арвидас Некрошюс сетовал, что план станет спасением ненадолго. По его словам, выработка электроэнергии является наиболее уязвимой сферой: "По всей видимости, самая большая проблема у нас с выработкой электроэнергии, потому что у Литвы недостаточно мощностей, чтобы самой позаботиться об электроэнергии, мы ее преимущественно импортируем, мы зависим от шведских производителей".

Между тем работающий в Комиссии по энергетике и гармоничному развитию Паулюс Саударгас уверял, что в случае отключения Россией электроэнергии для соседних стран, Литва без электричества не останется. По его словам, Россия готовится обеспечивать газом Калининградскую область через терминал сжиженного природного газа в области.

"Суда идут в Калининград. Так что похоже, что идет подготовка к тому случаю, что, скажем, они могут отключить газ, идущий через Литву в Калининград и во всю Европу. Видимо, Россия моделирует эти сценарии. (...) Газ у нас будет, потому что у нас есть терминал", - рассуждал Саударгас.

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