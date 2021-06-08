"Энергетическая независимость Литвы - одна из важнейших стратегических целей государства, поэтому выраженная президентом поддержка очень важна. Переговоры по методике торговли электроэнергией с третьими странами ведутся особенно интенсивно", - говорится в присланном BNS комментарии министра Дайнюса Крейвиса.

Он признает, что пока прогресс в дискуссиях с Ригой и Таллином Литву не устраивает. Министр ранее заявлял о цели договориться по новой трехсторонней методике торговли электроэнергией с Россией до конца июня.

"Мы прикладываем все усилия, чтобы найти совместное трехстороннее решение, представили проект трехсторонней методики, однако, к сожалению, пока прогресс на переговорах нас не устраивает. В любом случае мы будем следовать законам Литвы и обеспечим, чтобы вырабатываемая на БелАЭС электроэнергия не попадала на литовский рынок электроэнергии", - прокомментировал Д. Крейвис.

Президент Гитанас Науседа во вторник в своем годовом докладе призвал правительство "не опускать руки" в вопросе блокирования электроэнергии, произведенной на небезопасной БелАЭС, а также обратил внимание на предложение ускорить синхронизацию электросетей с сетями континентальной Европы и на необходимость уже в 2023 году провести испытания работы электроэнергетической системы стран Балтии в изолированном режиме.

Д. Крейвис говорил, что применяемая сейчас Таллином и Ригой в одностороннем порядке трехсторонняя методика торговли электроэнергией с Россией позволяет попадать на рынок стран Балтии электроэнергии с БелАЭС, кроме того, она повышает цены на электроэнергию в Литве. Глава литовского оператора электропередающей системы Litgrid Рокас Масюлис на прошлой неделе сказал в интервью BNS, что Литва уже заплатила за выработанную в Беларуси электроэнергию 16 млн евро.

Министерство энергетики сообщало, что применяемая в одностороннем порядке Латвией и Эстонией методика торговли с Россией может обходиться литовским потребителям в дополнительные 100 млн евро в год. При посредничестве Еврокомиссии Литва добивается принятия новой методики.