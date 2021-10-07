"На сегодняшний день электричество из Островца больше не поступает в Литву. (...) Сегодня я могу гарантировать это на 110 процентов. Для этих целей пропускная способность ЛЭП регулируется так, чтобы она не поступала", - заявил Д. Крейвис в Комиссии Сейма по вопросам энергетики и слаженному развитию в четверг при обсуждении отчета исследования разницы между ценами на электроэнергию в Литве и Латвии.

"В будущем возможны разные варианты: возможны жалобы, не жалобы, но это очень длительный процесс", - добавил Д. Крейвис.

Министр подчеркнул, что Латвии и Эстонии было предложено продолжить переговоры по трёхсторонней методике торговли электроэнергией.

"Чтобы решение было все же трехсторонним", - сказал Д. Крейвис.

Чтобы не допускать попадания в Литву небезопасной электроэнергии с БелАЭС, в середине сентября литовский регулятор рынка единогласно одобрил односторонний план Литвы по сокращению максимальной пропускной способности электроэнергии из Беларуси в Литву.

До этого Латвия вела торговлю с Россией по методике, не одобренной Литвой.

Для того, чтобы электроэнергия со считающейся небезопасной БелАЭС не поступала на рынок Балтийских стран, в середине сентября литовский регулятор рынка одобрил односторонний план Литвы по сокращению пропускной способности на ЛЭП из Беларуси в Литву, подготовленный компанией Litgrid.

Литовские ведомства утверждают, что эта методика обеспечивает необходимый технический поток электроэнергии между Литвой и Беларусью. Это означает, что до тех пор, пока не будет достигнуто новое трехстороннее соглашение стран Балтии о торговле электроэнергией, Литва будет руководствоваться собственными правилами торговли.

По данным Литвы, до сих пор Латвия потребляла белорусскую электроэнергию, которую импортировала из России и продавала на Рижской фондовой бирже. В то время Латвия уверяет, что торгует только российской электроэнергией.

После того, как Литва сократила максимальную пропускную способность с Беларусью, Латвия теперь может торговать с Россией только в таком объеме, в каком позволяет пропускная способность их собственных линий. До ограничений Литвы Латвия использовала максимальную пропускную способность литовско-белорусских соединений.

Литовские власти убеждены, что электроэнергия с Белорусской АЭС до сих пор поступала в Литву через Латвию, что нарушало так называемый "антиостровецкий" закон.

Литва, Латвия и Эстония до сих действуют вместе с Россией и Беларусью в так называемом кольце БРЭЛЛ, в котором частота централизованно регулируется в России. Отключение от этой системы и синхронизация с системами материковой Европой страны Балтии планируют до конца 2025 года.