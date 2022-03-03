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Министр энергетики Литвы Дайнюс Крейвис сказал, что весь импорт российского газа через терминал СПГ сегодня был остановлен, нет даже небольших грузов. Литва уже сегодня могла бы отказаться от российского газа через газопровод, но это нанесет угрозу энергетической безопасности других стран Балтии.
Министр энергетики Литвы: импорт российского газа через терминал СПГ в Клайпеде остановлен
© DELFI / Julius Kalinskas

По словам министра, в сфере электроэнергии с сегодняшнего дня по договоренности между тремя странами Балтии коммерческий поток из России снижен до минимального технического уровня.

"Это совместное решение стран Балтии, которое было принято вчера. Действие системы гарантируем за счет местного генерирования, импорта через соединение со Швецией, Польшей и Латвией", – заметил он.

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Однако Крейвис обратил внимание на то, что остается вероятность того, что Россия может предпринять какие-то действия в отношении энергетической системы стран Балтии.


"В декабре мы испытали синхронное соединение с Польшей, а в четверг во время во время визита в Польше я согласовывал с министрами этой страны помощь на случай непредвиденных обстоятельств. Поэтому мы подготовлены", – заверил министр.

Вчера страны Балтии подписали совместное заявление об ускорении синхронизации.

"Энергетическая система Литвы - это не экспериментальная лаборатория, поэтому поспешных решений без подготовки не может быть и не будет", – подчеркнул министр.

Что касается газа, министр акцентировал, что терминал СПГ был правильным решением Литвы.

"Мы можем убедиться, насколько правильным решением было приобретение терминала СПГ, через него мы получаем 70% газа. На сегодняшний день импорт российского газа через терминал СПГ остановлен, никаких небольших грузов не осталось. Литва уже сегодня могла бы отказаться от поставок российского газа через газопровод, но это нанесет угрозу энергетической безопасности других стран Балтии, мы должны учитывать это", – сказал он.

Положение на рынке энергоресурсов Крейвис оценивает как шоковое.

"Надо заметить, что положение на рынке энергоресурсов – шоковое. Литва поддерживает усилия США по стабилизации ситуации. Мы присоединяемся к решению выпустить часть наших нефтяных резервов. В долгосрочной перспективе у Литвы есть лишь один надежный путь к энергетической независимости: это использование своих ресурсов, возобновляющихся источников, тут министерство прилагает максимум усилий", – сказал он.

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