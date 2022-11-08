"В течение, наверное, уже двух-трех энергетических советов мы говорили о потолке цены на газ, теперь мы говорим о газовом коридоре (динамическом коридоре цен на газ — BNS). 24 ноября Комиссия обязана представить внеочередному совету регламент, который будет содержать это. Однако пока мы, страны-члены, не видим в предложениях обещанных конкретных правовых решений по этому коридору", — заявил Крейвис в Сейме во вторник.

"Настроения такие, что абсолютное большинство стран готовы вообще заблокировать регламент Комиссии, если не будет потолка. Настрой достаточно мощный, и мы надеемся, что у Комиссии еще есть время, она услышит", - добавил министр.

Лидеры стран ЕС на встрече в Брюсселе в октябре достигли компромисса и призвали Комиссию и министров энергетики представить конкретные решения по потолку цен на газ, используемый для производства электроэнергии, включая анализ затрат и выгод, а также по временному динамическому коридору цен на газ.

ЕК до сих пор не предложила потолок цен на газ, используемый для производства электроэнергии. В октябре было предложено ввести динамические потолки цен на газ, но только для сделок на голландской бирже TTF, а не для всех оптовых закупок газа или производства электроэнергии.