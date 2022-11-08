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Поскольку Европейская комиссия (ЕК) не предлагала ввести потолок цен на газ Совету министров энергетики Сообщества, большинство членов Европейского Союза (ЕС) намерены заблокировать предложения Комиссии, заявил литовский министр энергетики Дайнюс Крейвис.
Dainius Kreivys
Dainius Kreivys
© DELFI / Andrius Ufartas

"В течение, наверное, уже двух-трех энергетических советов мы говорили о потолке цены на газ, теперь мы говорим о газовом коридоре (динамическом коридоре цен на газ — BNS). 24 ноября Комиссия обязана представить внеочередному совету регламент, который будет содержать это. Однако пока мы, страны-члены, не видим в предложениях обещанных конкретных правовых решений по этому коридору", — заявил Крейвис в Сейме во вторник.

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"Настроения такие, что абсолютное большинство стран готовы вообще заблокировать регламент Комиссии, если не будет потолка. Настрой достаточно мощный, и мы надеемся, что у Комиссии еще есть время, она услышит", - добавил министр.

Лидеры стран ЕС на встрече в Брюсселе в октябре достигли компромисса и призвали Комиссию и министров энергетики представить конкретные решения по потолку цен на газ, используемый для производства электроэнергии, включая анализ затрат и выгод, а также по временному динамическому коридору цен на газ.

ЕК до сих пор не предложила потолок цен на газ, используемый для производства электроэнергии. В октябре было предложено ввести динамические потолки цен на газ, но только для сделок на голландской бирже TTF, а не для всех оптовых закупок газа или производства электроэнергии.

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