По словам Аушрине Армонайте, Starlink в Литве будет означать улучшение доступа к интернету на отдаленных территориях.

"Значит, в Литве "умные" виды бизнеса, для которых нужны хорошая инфраструктура интернета, хороший доступ, высокая скорость, по сути мы можем развивать где угодно - в лесу, в домике у озера, всюду. Это очень важно, и я думаю, что это важно и для жителей, и для бизнеса", - сказала А. Армонайте в пятницу BNS.

По ее словам, приход SpaceX показывает, что Литва может привлечь самые громкие имена из США. Министр сказала, что компании космического сектора создают важные технологии в разных сферах, поэтому может быть, что Литва постарается привлечь и другие предприятия этого сектора.

Министр обратила внимание, что пакет законов о релокации работников, который на следующей неделе рассмотрит Сейм, важен не только для предприятий Беларуси, но и для предприятий США и Канады.

"Инвестиции из третьих стран - это значит, что мы говорим не только о находящихся в Беларуси предприятиях информационных технологий, о которых в последнее время мы много говорили, но и о компаниях США, Канады, которые тоже интересуются ускоренными процессами, снятием бюрократических препон. Остался последний шажок, чтобы мы в Сейме приняли поправки к законам", - сказала она.

В пятницу агентство BNS сообщило, что SpaceX, созданная американским магнатом Илоном Маском, учредила компанию в Литве, которая будет развивать технологии спутникового интернета. Starlink является проектом системы искусственных спутников Земли SpaceX.