aA
Приход в Литву американской компании космических технологий SpaceX с технологией спутникового интернета Starlink означает, что "умные" виды бизнеса можно будет развивать где угодно в стране, говорит министр экономики и инноваций.
Aušrinė Armonaitė
Aušrinė Armonaitė
© DELFI / Domantas Pipas

По словам Аушрине Армонайте, Starlink в Литве будет означать улучшение доступа к интернету на отдаленных территориях.

"Значит, в Литве "умные" виды бизнеса, для которых нужны хорошая инфраструктура интернета, хороший доступ, высокая скорость, по сути мы можем развивать где угодно - в лесу, в домике у озера, всюду. Это очень важно, и я думаю, что это важно и для жителей, и для бизнеса", - сказала А. Армонайте в пятницу BNS.

Статьи по теме:
Министр: приход SpaceX - очень хорошая новость для Литвы  (9)
Компания Илона Маска Starlink учреждает офис в Литве  (28)

По ее словам, приход SpaceX показывает, что Литва может привлечь самые громкие имена из США. Министр сказала, что компании космического сектора создают важные технологии в разных сферах, поэтому может быть, что Литва постарается привлечь и другие предприятия этого сектора.

Министр обратила внимание, что пакет законов о релокации работников, который на следующей неделе рассмотрит Сейм, важен не только для предприятий Беларуси, но и для предприятий США и Канады.

"Инвестиции из третьих стран - это значит, что мы говорим не только о находящихся в Беларуси предприятиях информационных технологий, о которых в последнее время мы много говорили, но и о компаниях США, Канады, которые тоже интересуются ускоренными процессами, снятием бюрократических препон. Остался последний шажок, чтобы мы в Сейме приняли поправки к законам", - сказала она.

В пятницу агентство BNS сообщило, что SpaceX, созданная американским магнатом Илоном Маском, учредила компанию в Литве, которая будет развивать технологии спутникового интернета. Starlink является проектом системы искусственных спутников Земли SpaceX.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Беларусь задержала перевозивший диппочту автомобиль, МИД заявляет протест (205)

Беларусь задержала автомобиль с дипломатической...

Как из Вильнюса доехать до взморья в объезд Каунаса (17)

Наступило лето, поэтому жители Литвы стали чаще ездить...

В Литве обещают жесткий ответ на решение Минска не пропустить диппочту (84)

Председатель парламентского Комитета по иностранным...

Antrąją susitikimo dieną Putinas su Lukašenka plaukiojo laivu Ramanas Pratasevičius

Андрей Солдатов: "Уровень сотрудничества российских и белорусских спецслужб сегодня беспрецедентно высок" Интервью Delfi: "Мы не знаем, где их рамки" (138)

23 мая самолет авиакомпании Ryanair , летевший по маршруту...

В Литве перекрыт крупный канал контрабанды российского оружия (84)

Криминалисты литовской таможни перекрыли крупный...